आपके दिमाग की सारी एनर्जी चूस जाता है सोशल मीडिया, ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं कई नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Social Media Side Effects: आजकल सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। हमारी सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक, हम लगातार अपने फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह लगातार स्क्रॉलिंग, जिसे हम डूम्सक्रोलिंग (Doomscrolling) भी कहते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल रही है?

डूम्सक्रोलिंग के नुकसान (Disadvantages of Doomscrolling)

डूम्सक्रोलिंग की आदत कैसे छुड़ाएं?

समय सीमा तय करें- सोशल मीडिया पर बिताने के लिए एक फिक्स टाइम लिमिट तय करें और उसे फॉलो करें।

सोशल मीडिया पर बिताने के लिए एक फिक्स टाइम लिमिट तय करें और उसे फॉलो करें। नोटिफिकेशन बंद करें- सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करने से आप बार-बार फोन चेक करने से बचेंगे।

सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करने से आप बार-बार फोन चेक करने से बचेंगे। सोशल मीडिया फास्टिंग- सप्ताह में कुछ दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहने की कोशिश करें।

सप्ताह में कुछ दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहने की कोशिश करें। मेडिटेशन और योग- मेडिटेशन और योग करने से आपका मन शांत होगा और आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताएंगे।

मेडिटेशन और योग करने से आपका मन शांत होगा और आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताएंगे। नई एक्टिविटीज- खाली समय में सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ने, एक्सरसाइज करने या कोई नया हुनर सीखने में लगाएं।

खाली समय में सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ने, एक्सरसाइज करने या कोई नया हुनर सीखने में लगाएं। पॉजिटिव कंटेंट- सोशल मीडिया पर केवल पॉजिटिव और मोटिवेशनल कंटेंट वाले लोगों और पेज को फॉलो करें।

सोशल मीडिया पर केवल पॉजिटिव और मोटिवेशनल कंटेंट वाले लोगों और पेज को फॉलो करें। डिजिटल वेलबीइंग टूल्स- अपने फोन में डिजिटल वेलबीइंग टूल्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया को कम से कम समय तक यूज करें।

अपने फोन में डिजिटल वेलबीइंग टूल्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया को कम से कम समय तक यूज करें। बेडरूम में फोन न रखें- सोने से एक-दो घंटे पहले फोन को किसी दूसरे रूम में रख दें। इससे आप सोते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी।

डूम्सक्रोलिंग एक ऐसी आदत है जिसमें हम बिना किसी खास मकसद के घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। यह एक तरह का नशा है, जो हमें सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों और जानकारी की ओर खींचता रहता है। इसके कारण हम घंटों फोन पर बिता देते हैं, जो हमारी सेहत को काफी नुकसान(Negative Effects of Social Media) पहुंचाता है। आइए जानते हैं डूमस्क्रॉलिंग से होने वाले नुकसान और कैसे इस आदत में सुधार (How to Stop Doomscrolling) कर सकते हैं।