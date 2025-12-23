बेहद खास है Prince Andrew का रॉयल लॉज, 30 कमरे, शाही स्विमिंग पूल और 200 साल पुराना है इतिहास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के हालिया ऐलान के बाद रॉयल लॉज एक बार फिर सुर्खियों में है। Jeffrey Epstein से जुड़े विवाद के बीच किंग चार्ल्स ने अपने भाई प्रिंस एंड्रयू (Prince Andrew) से उनका “प्रिंस” टाइटल वापस लेने और उन्हें रॉयल लॉज खाली करने का निर्देश दिया है।

विंडसर ग्रेट पार्क में स्थित यह भव्य लॉज पिछले दो दशकों से प्रिंस एंड्रयू का घर रहा है, लेकिन अब इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है। आइए जानते हैं इस खास रॉयल लॉज के बारे में। क्या है रॉयल लॉज और क्यों है खास? रॉयल लॉज लंदन के पश्चिम में विंडसर ग्रेट पार्क के भीतर स्थित 30 कमरों का विशाल मैंसन है। यह संपत्ति आधिकारिक रूप से Crown Estate के स्वामित्व में है और 40 हेक्टेयर में फैली हुई है। यहां स्विमिंग पूल, एवियरी, छह लॉज कॉटेज, माली का घर और शाही सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए अलग आवास मौजूद है। यह विंडसर कासल, फ्रॉगमोर कॉटेज और फॉरेस्ट लॉज के बेहद करीब है, जिससे इसकी सुरक्षा और बढ़ जाती है।

(Picture Courtesy: Instagram) प्रिंस एंड्रयू को कैसे मिला रॉयल लॉज? दिवंगत महारानी एलिजाबेथ-II ने अपने तीसरे बेटे प्रिंस एंड्रयू को रॉयल लॉज में रहने का अधिकार दिया था। एंड्रयू ने 2003 में इस प्रॉपर्टी के लिए 1 मिलियन पाउंड चुकाए और 75 साल की लीज ली, जो 2078 तक वैध थी। लीज की शर्तों के अनुसार, उन्हें मरम्मत और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उठानी थी। इसके तहत उन्होंने लगभग 7.5 मिलियन पाउंड की शुरुआती राशि देकर बड़े स्तर पर रेनोवेशन कराया, जो 2005 तक पूरा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि लीज में सालाना किराया “अगर मांगा जाए” तो केवल एक ‘peppercorn’ तय किया गया था।

(Picture Courtesy: Instagram) दो सदियों से जुड़ा शाही इतिहास रॉयल लॉज का इतिहास 1660 के दशक तक जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में George IV ने इसे शिकार लॉज और निजी रिट्रीट में बदला, जिसके बाद इसे रॉयल लॉज नाम मिला। 1930 के दशक में इसे दोबारा बनाया गया। यहीं Queen Elizabeth II ने अपने बचपन के साल बिताए थे, जब वह अपने माता-पिता, तत्कालीन Duke और Duchess of York के साथ यहां रहती थीं। बाद में Queen Mother ने भी 2002 में अपनी मृत्यु तक इसे अपना विंडसर निवास बनाए रखा।

(Picture Courtesy: Instagram) एंड्रयू के किए गए बदलाव प्रिंस एंड्रयू ने यहां कई संरचनात्मक बदलाव कराए। इनमें अंदरूनी छत में बदलाव, बाहरी पेंटिंग, गेट एंट्रेंस पर नई टारमैकिन्ग, लाइटिंग और सिक्योरिटी कैमरे शामिल हैं। सुरक्षा कारणों से पुलिस आवास और कंजर्वेटरी के निर्माण की भी अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी।