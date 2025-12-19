लंदन में किंग चार्ल्स ने डाली 'परफेक्ट' गिनीज बियर, क्रिसमस माहौल में दिखा रॉयल अंदाज
लंदन में क्रिसमस के जश्न के बीच किंग चार्ल्स ने गिनीज ओपन गेट ब्रुअरी का दौरा किया और खुद बियर डालने की कोशिश की। उन्हें बियर डालने की ट्रेनिंग दी गई, ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन में क्रिसमस के जश्न के बीच शाही अंदाज देने को मिला, जब किंग चार्ल्स ने नई खुली गिनीज ओपन गेट ब्रुअरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खुद बियर का परफेक्ट पिंट डालने की कोशिश की, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग खुश हो गए और तालियां बजाईं।
बियर डालने की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया गया कि गिलास को 45 डिग्री पर झुकाकर बियर डालनी होती है और फिर 60 से 70 सेकेंड तक उसे स्थिर रहने देना होता है। इस दौरान करीब 30 करोड़ छोटे बुलबुले ऊपर आते हैं, जो गिनीज बियर की पहचान माने जाते हैं।
बियर से जुड़ी नई तकनीकें दिखाई गईं
ट्रेनर लियो रविना ने किंग चार्ल्स की बियर डालने की कला को परफेक्ट बताया। इस पर किंग चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, "अगर आप कहते हैं तो ठीक है।" इस दौरान वहां का माहौल हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहा।
इस यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स को बियर से जुड़ी नई तकनीकें भी दिखाई गईं। उन्हें बताया गया कि कैसे चुकंदर या गाजर के रस से बियर के झाग पर तस्वीरें छापी जा सकती हैं। किंग चार्ल्स ने वहीं मिलने वाली अलग-अलग बियर के बारे में भी जाना, जिसमें खुबानी फ्लेवर वाली बियर भी शामिल थी।
इसके बाद उन्होंने क्रिसमस थीम वाले फूड मार्केट का भी दौरा किया जहां क्रीम से सजे केक, पाई और टार्ट्स रखे थे। इस कार्यक्रम में फिल्ममेकर गुरिंदर चड्ढा भी मौजूद थीं, जो अपनी नई फिल्म क्रिसमस कर्मा का प्रचार कर रही हैं।
कैंसर अपडेट के बाद किंग चार्ल्स का पहला दौरा
यह दौरा किंग चार्ल्स की कैंसर इलाज पर सकारात्मक अपडेट देने के बाद पहली सार्वजनिक मौजूदगी भी था। गिनीज ओपन गेट ब्रुआरी पर करीब 73 मिलियन पाउंड खर्च किए गए हैं और इसका मकसद इसे एक बड़ा पर्यटक केंद्र बनाना है।
डियाजियो के निक झंगियानी ने कहा, "पब और रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जान हैं और किंग चार्ल्स की यह यात्रा इस उद्योग के लिए बड़ा समर्थन है।" किंग चार्ल्स ने भी लोगों से मिलकर और बियर की दुनिया में हो रहे नए प्रयोगों को देखकर खुशी जताई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।