खानपान की ज्यादातर चीजों में होता है Palm Oil का इस्तेमाल, जानिए कैसे बनता है यह तेल और क्यों है इतना सस्ता

आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पाम ऑयल (Palm Oil) एक आम चीज है। जी हां खानपान की ज्यादातर चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तेल कैसे बनता है? आइए आपको बताते हैं कि इसके इतना सस्ता होने के पीछे की वजह (Why is Palm Oil So Cheap) और किन-किन चीजों में इसका यूज किया जाता है।