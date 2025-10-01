October Calendar 2025: सियासी हलचल से लेकर दीवाली की धूमधाम तक, अक्टूबर में होंगे ये बड़े इवेंट

अक्टूबर का महीना काफी रोमांचक होने वाला है। पॉलिटिक्स से लेकर कई बड़ी फिल्म रिलीज तक इस महीने बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए इस महीने का इवेंट कैलेंडर (October 2025 Calendar) लेकर आए हैं जिसमें आप अपनी पसंदीदा कैटेगोरी के हिसाब से इवेंट्स की तारीख नोट कर सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर महीने कोई इवेंट या त्योहार आते ही हैं, जो उस महीने को खास बनाते हैं। अक्टूबर का महीना भी ऐसे ही कई त्योहारों और खास इवेंट्स से भरा हुआ है। इस महीने दशहरा से लेकर छठ पूजा जैसे त्योहार आ रहे हैं।

तो वहीं, इस दिन कई दिक्कज पर्सनालिटीज का जन्मदिन भी है। इतना ही नहीं, ये महीना एंटरटेंनमेंट से भी पैक है, क्योंकि कई कॉन्सर्ट्स और फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। यहां आप अक्टूबर महीने का कैलेंडर देख सकते हैं, जिसमें अलग-अलग दिनों के खास इवेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2 अक्टूबर दशहरा 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस 20 अक्टूबर दीवाली 25-28 अक्टूबर छठ पूजा

(Picture Courtesy: Freepik) नेशनल इवेंट 7 अक्टूबर बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई पहला पखवाड़ा बिहार चुनाव की घोषणा संभव 24 अक्टूबर जम्मू-कश्मीर, पंजाब की पांच राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव बिजनेस इवेंट 1 अक्टूबर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक के फैसलों का ऐलान 7-9 अक्टूबर ग्लोबल फिटनेस फेस्ट, मुंबई 7-9 अक्टूबर पार्किंग इंफ्राटेक एक्सपो, दिल्ली; रोड इंफ्राटेक एक्सपो, दिल्ली 8-11 अक्टूबर इंडिया मोबाइल कांग्रेस, दिल्ली 29-31 अक्टूबर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बर्थ डे 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन 22 अक्टूबर अमित शाह