October Calendar 2025: सियासी हलचल से लेकर दीवाली की धूमधाम तक, अक्टूबर में होंगे ये बड़े इवेंट
अक्टूबर का महीना काफी रोमांचक होने वाला है। पॉलिटिक्स से लेकर कई बड़ी फिल्म रिलीज तक इस महीने बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए इस महीने का इवेंट कैलेंडर (October 2025 Calendar) लेकर आए हैं जिसमें आप अपनी पसंदीदा कैटेगोरी के हिसाब से इवेंट्स की तारीख नोट कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर महीने कोई इवेंट या त्योहार आते ही हैं, जो उस महीने को खास बनाते हैं। अक्टूबर का महीना भी ऐसे ही कई त्योहारों और खास इवेंट्स से भरा हुआ है। इस महीने दशहरा से लेकर छठ पूजा जैसे त्योहार आ रहे हैं।
तो वहीं, इस दिन कई दिक्कज पर्सनालिटीज का जन्मदिन भी है। इतना ही नहीं, ये महीना एंटरटेंनमेंट से भी पैक है, क्योंकि कई कॉन्सर्ट्स और फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। यहां आप अक्टूबर महीने का कैलेंडर देख सकते हैं, जिसमें अलग-अलग दिनों के खास इवेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
महत्वपूर्ण दिवस
|1 अक्टूबर
|अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
|2 अक्टूबर
|दशहरा
|5 अक्टूबर
|विश्व शिक्षक दिवस
|8 अक्टूबर
|भारतीय वायु सेना दिवस
|9 अक्टूबर
|विश्व डाक दिवस
|10 अक्टूबर
|विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
|16 अक्टूबर
|विश्व खाद्य दिवस
|20 अक्टूबर
|दीवाली
|25-28 अक्टूबर
|छठ पूजा
नेशनल इवेंट
|7 अक्टूबर
|बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई
|पहला पखवाड़ा
|बिहार चुनाव की घोषणा संभव
|24 अक्टूबर
|जम्मू-कश्मीर, पंजाब की पांच राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव
बिजनेस इवेंट
|1 अक्टूबर
|रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक के फैसलों का ऐलान
|7-9 अक्टूबर
|ग्लोबल फिटनेस फेस्ट, मुंबई
|7-9 अक्टूबर
पार्किंग इंफ्राटेक एक्सपो, दिल्ली;
रोड इंफ्राटेक एक्सपो, दिल्ली
|8-11 अक्टूबर
|इंडिया मोबाइल कांग्रेस, दिल्ली
|29-31 अक्टूबर
|टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख
बर्थ डे
|11 अक्टूबर
|अमिताभ बच्चन
|22 अक्टूबर
|अमित शाह
जयंती
|2 अक्टूबर
महात्मा गांधी,
लाल बहादुर शास्त्री
|7 अक्टूबर
|महर्षि वाल्मीकि
|15 अक्टूबर
|डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम
|31 अक्टूबर
|सरदार वल्लभ भाई पटेल
पुण्यतिथि
|9 अक्टूबर
|कांशीराम
|30 अक्टूबर
|स्वामी दयानंद सरस्वती
|31 अक्टूबर
|इंदिरा गांधी
वाहन लॉन्च
|5 अक्टूबर
|ऑडी ए5 (न्यू मॉडल)
|14 अक्टूबर
|बीएमडब्ल्यू आईएक्स
|17 अक्टूबर
|स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
|24 अक्टूबर
|हुंडई वेन्यू (न्यू मॉडल)
|20 अक्टूबर
|टाटा सिएरा (ईवी)
गैजेट लॉन्च
|14 अक्टूबर
|वीवो एक्स300 प्रो 5जी
|24 अक्टूबर
|ओप्पो फाइंड एक्स9 5जी
कॉन्सर्ट्स
|11 अक्टूबर
|ग्लास बीम्स, मुंबई
|18-19 अक्टूबर
|ट्रैविस स्कॉट, नई दिल्ली
|11-12 अक्टूबर
|द स्मैशिंग पंपकिन्स, बेंगलुरु
|29-30 अक्टूबर
|एनरिक इग्लेसियस, मुंबई
स्पोर्ट्स
|1-12 अक्टूबर
|शंघाई मास्टर्स टेनिस
|2 अक्टूबर से
|भारत vs वेस्टइंडीज दो टेस्ट की सीरिज
|2-11 अक्टूबर
|वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप, नॉर्वे
|5 अक्टूबर तक
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, कोबे;
भारत vs पाकिस्तान, महिला वनडे वर्ल्ड कप, कोलंबो
|13-19 अक्टूबर
|बैडमिंटन वर्ल्ड जूनि. चैम्पियनशिप
|21 अक्टूबर से
|फ्रेंच ओपन बैंडमिंटन, पेरिस
|22-31 अक्टूबर
|एशियन यूथ गेम्स, बहरीन
|25 अक्टूबर से
|पेरिस मासटर्स टेनिस,पेरिस
|29 अक्टूबर
|महिला वनडे वर्ल्ड कप पहला सेमिफाइनल
|30 अक्टूबर
|दूसरा सेमिफाइनल
थिएटर रिलीज
|2 अक्टूबर
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी;
गो गोआ गॉन
|21 अक्टूबर
|थामा
|31 अक्टूबर
|द ताज स्टोरी
ओटीटी रिलीज
|10 अक्टूबर
कुरुक्षेत्र, नेटफ्लिक्स;
द नैना मर्डर केस, जियो हॉटस्टार
|17 अक्टूबर
|लोका चैप्टर 1 चंद्र, नेटफ्लिक्स
