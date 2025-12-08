सावधान! सिर्फ बिस्तर ही नहीं, आपके कपड़ों में भी हो सकता है खटमलों का डेरा; 5 तरीकों से करें बचाव
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खटमल सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं काटते, बल्कि ये आपके कपड़ों में छिपकर आपके साथ ऑफिस या रिश्तेदारों के घर तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बिस्तर साफ रखने से आप सुरक्षित हैं, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। कपड़ों के कोनों, कॉलर और जेबों में छिपना इनकी पुरानी आदत है।
हालांकि, घबराएं नहीं! यहां हम आपको बता रहे हैं वो 5 आसान तरीके, जिनसे आप अपने कपड़ों को खटमलों के आतंक से बचा सकते हैं।
गर्म पानी का इस्तेमाल
खटमलों की सबसे बड़ी दुश्मन 'गर्मी' है। अगर आपको शक है कि आपके कपड़ों में खटमल हो सकते हैं, तो उन कपड़ों को साधारण पानी के बजाय तेज गर्म पानी में धोएं। कोशिश करें कि पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। यह तापमान खटमलों और उनके अंडों को तुरंत मार देता है।
तेज धूप दिखाएं
हर कपड़े को गर्म पानी में नहीं धोया जा सकता। ऐसे में, कुदरती तरीका अपनाएं। अपने ऊनी कपड़ों, कंबलों या भारी जैकेट को तेज धूप में 2-3 घंटे के लिए फैला दें। सूरज की तेज गर्मी खटमलों को बर्दाश्त नहीं होती और वे भाग जाते हैं या मर जाते हैं।
कपड़ों को प्रेस करें
धोने और सुखाने के बाद भी अगर कोई कसर रह जाए, तो प्रेस का इस्तेमाल करें। कपड़ों की सिलाई, कॉलर और जेबों पर अच्छी तरह गर्म प्रेस करें। खटमल अक्सर सिलाई के बीच में ही अपने अंडे देते हैं और प्रेस की गर्मी वहां तक आसानी से पहुंच जाती है।
नीम और लौंग का इस्तेमाल
अपनी अलमारी में कपड़ों के बीच सूखी नीम की पत्तियां या लौंग की कुछ कलियां रखें। इनकी तेज महक खटमलों को बिल्कुल पसंद नहीं होती और वे आपकी अलमारी से दूर रहते हैं। यह एक पुराना लेकिन बेहद कारगर दादी-नानी का नुस्खा है।
सफर के बाद की सावधानी
अक्सर खटमल हमारे घर में बाहर से आते हैं- खासकर जब हम सफर से लौटते हैं। होटल के कमरों से खटमल आपके बैग और कपड़ों में घुस सकते हैं। इसलिए ट्रिप से लौटने के बाद अपना सूटकेस सीधे बिस्तर पर न रखें और गंदे कपड़ों को तुरंत धोने के लिए डाल दें।
थोड़ी-सी सावधानी आपको रातों की नींद खराब करने वाली इस मुसीबत से बचा सकती है। अगर आपको शरीर पर लाल चकत्ते दिखें या कपड़ों में अजीब से काले धब्बे नजर आएं, तो तुरंत ऊपर दिए गए उपाय अपनाएं।
