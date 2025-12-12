नीता अंबानी के Antilia का अनोखा रहस्य; दीवारों पर AC नहीं, लेकिन फिर भी अंदर कैसे गिरती है बर्फ?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर अंबानी परिवार की बात करें, तो उनके घर Antilia की बात भी करनी ही पड़ेगी। मुंबई की Altamount Road पर खड़ा Antilia सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी निजी रिहाइशों में से एक है, जिसकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपये बताई जाती है। अपने कमाल के आर्किटेक्चर और आसमान छूती ऊंचाई के कारण यह अक्सर चर्चा में आता रहता है।

ऐसे में अक्सर सोशल मीडिया पर Antilia के बारे में सुनने को मिलता है कि इसमें कोई एयर कंडीशनर नहीं है। सुनकर ही अजीब लगता है, नहीं? दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल व्यक्ति के घर में AC नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल, इसका जवाब काफी दिलचस्प है। आइए जानें इस बारे में।

(Picture Courtesy: Instagram) AC नहीं, लेकिन हवा ठंडी कैसे रहती है? सोशल मीडिया पर सालों से चर्चा है कि Antilia में एयर-कंडीशनर नहीं है। हकीकत यह है कि घर की दीवारों पर आपको वो आम outdoor AC units नहीं दिखेंगे, जो आमतौर पर इमारतों में लगे रहते हैं। इसकी वजह सादगी नहीं, बल्कि बेहद बारीक प्लानिंग है।

Antilia में एक हाई-टेक सेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट सिस्टम लगा है, जो पूरे घर का तापमान नियंत्रित करता है। यह सिस्टम खास तौर पर घर के इंटीरियर जैसे कि महंगा संगमरमर, फूलों की सजावट और लकड़ी के काम को सुरक्षित रखने के लिए सेट किया गया है।

यानी, यहां ठंडक इंसानों की पसंद से ज्यादा घर की सुंदरता और चीजों की जरूरत के आधार पर तय होती है। इसी वजह से यहां तापमान ‘डिजाइन’ के हिसाब से फिक्स रहता है। नीता अंबानी ने क्यों चुना 27वां फ्लोर? लोगों ने हमेशा सोचा कि Antilia की 27वीं मंजिल पर रहना लग्जरी या वास्तु की वजह से है, लेकिन नीता अंबानी का जवाब बिल्कुल अलग है। इस ऊंचाई पर सूरज की रोशनी बिना रुकावट घर में आती है, समुद्री हवा सीधे घर तक पहुंचती है और नीचे के शहर का शोर लगभग गायब हो जाता है। नीता अंबानी चाहती थीं कि उनका घर ‘स्काई-स्क्रेपर’ नहीं, बल्कि एक फैमिली होम हो। इसलिए उन्होंने वह ऊंचाई चुनी जहां प्रकृति सबसे करीब महसूस होती है।

(Picture Courtesy: Instagram) कौन रहता है इस ‘Sky Home’ में? 27वें फ्लोर पर मुकेश और नीता अंबानी के साथ परिवार के बाकी सदस्य भी रहते हैं- आकाश अंबानी, श्लोका मेहता और उनके बच्चे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट यह हिस्सा बेहद निजी है, जहां सिर्फ परिवार और उनके करीबी लोग ही पहुंच सकते हैं। (Picture Courtesy: Instagram) Antilia की सबसे अनोखी खासियत मुंबई में गिरती बर्फ अगर आपको लगता है कि बिना AC के घर ठंडा रखना ही खासियत है, तो रुकिए Antilia में एक ऐसा कमरा भी है जहां बर्फ गिरती है। दरअसल, मुंबई का तापमान कैसा है, यह तो आप जानते ही हैं। ऐसे में यह काफी हैरान करने वाला है कि वहां बनी एक इमारत में बर्फ भी गिरती है। Antilia में Snow Room में नकली बर्फ गिरती है। इस कमरे में तापमान शून्य से नीचे रखा जाता है, ताकि परिवार चाहें तो किसी भी दिन मुंबई की गर्मी से निकलकर ‘घर में ही स्विट्जरलैंड’ का मजा ले सकें।