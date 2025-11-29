Nita Ambani के हर्मीस बैग पर क्यों लिखा है 'AKPV'? ऑक्शन में दिखा नाती-पोतों के लिए दादी का खास प्रेम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में हुए विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) 2026 ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगने से पहले जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था नीता अंबानी का Hermes Bijoux बैग। जी हां, इसपर लगा चमकता हुआ बड़ा-सा ‘AKPV’ चार्म सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया। ऐसे में, अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह चार्म है क्या और इसके पीछे क्या कहानी छिपी है?

View this post on Instagram A post shared by Ashna Mehta (@ohmygashna) स्टाइल, एलीगेंस और एक इमोशनल टच जब नीता अंबानी मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ ऑक्शन वेन्यू में दाखिल हुईं, तो उनके लुक के साथ-साथ लोगों की नजरें उनके लग्जरी हर्मीस बैग पर टिक गईं। बता दें, हर्मीस के बैग्स को नीता अंबानी पहले भी कई मौकों पर कैरी कर चुकी हैं, पर इस बार चर्चा का कारण था बैग से लटकता हुआ अनोखा ‘AKPV’ चार्म, जो हीरों और कीमती Brazilian Paraiba Tourmalines से बना था। क्या है ‘AKPV’ का मतलब? सोशल मीडिया पर लोग इस चार्म के मतलब को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन इसका राज अंबानी परिवार को जानने वालों के लिए बिल्कुल साफ था। बता दें, AKPV दरअसल नीता और मुकेश अंबानी के चार नाती-पोतों के नामों के शुरुआती अक्षर हैं।

A - Aadya

K - Krishna (ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के ट्विन्स, जन्म 2022) P - Prithvi

V - Veda (आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के बच्चे) यह चार्म सिर्फ एक लग्जरी एक्सेसरी नहीं, बल्कि नीता अंबानी का अपने नाती-पोतों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसे और भी खास बनाती है इसकी डिजाइनर आशना मेहता, जो श्लोका मेहता की कजिन हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि ये चार्म नीता अंबानी ने खुद कमिशन कराया था और हर अक्षर में उनके नाती-पोतों का प्यार छिपा है।

आशना ने लिखा- “यह Bespoke Bag Bijoux Masterpiece AKPV के शुरुआती अक्षरों के साथ बनाया गया है, जिसमें ब्राजीलियन पैराइबा टूमलाइन और नेचुरल डायमंड्स का इस्तेमाल हुआ है। हर अक्षर उनके ग्रैंडचिल्ड्रन के नामों का प्रतिनिधित्व करता है।” रोमांच, रणनीति और हाई-स्टेक्स का खेल लग्जरी चार्म जितना चर्चा में था, उतना ही दमदार WPL 2026 ऑक्शन का माहौल भी रहा। बोली के दौरान कई चौंकाने वाले पल देखने को मिले- दीप्ति शर्मा और अमेलिया दो सबसे महंगी खिलाड़ियों के तौर पर उभरीं।

एलिसा हीली जैसी दिग्गज खिलाड़ी को कोई खरीदार नहीं मिला। एक टीम ओनर के तौर पर नीता अंबानी इस ऑक्शन के लिए पूरी रणनीति के साथ तैयार थीं। उनका लक्ष्य था- पिछले साल की विनिंग टीम के अधिकतर खिलाड़ियों को एक बार फिर अपने साथ रखना।

ऑक्शन के बाद उन्होंने कहा, “हमारी कोशिश थी कि जितने हो सकें, अपने 2025 की जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को वापस ले सकें। अमेलिया केर और हमारी ‘चार S’- शबनिम इस्माइल, साइका इशाक, सजीवन सजाना और संस्कृति गुप्ता को टीम में वापस पाकर मैं बहुत खुश हूं।”