जिसे सिर्फ 'बुढ़ापा' समझ रहे हैं, कहीं वो आपके डॉग की दिमागी बीमारी तो नहीं? पढ़ें Dog Dementia के लक्षण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी पेट ओनर के लिए अपने डॉग को बूढ़ा होते हुए देखना काफी मुश्किल होता है। उम्र बढ़ने के साथ उनकी चंचलता कम होने लगती है, उनके सेंसेज कमजोर होने लगते हैं, फर ग्रे होने लगते हैं। हालांकि, इन बदलावों के लिए पेट ओनर पहले से ही तैयार होते हैं, लेकिन एक बदलाव ऐसा भी है, जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं करते।

उम्र बढ़ने के साथ डॉग्स में कैनाइन कॉग्निटिव डिसफंक्शन (CCD) भी हो सकता है। इसे साधारण भाषा में डॉग्स का डिमेंशिया (Dog Dementia) कह सकते हैं। यह स्थिति उम्र बढ़ने के साथ दिमाग में होने वाले बदलावों के कारण होता है, जो इंसानों में होने वाले डिमेंशिया से काफी मिलता-जुलता होता है। यह एक न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थिति है, जो धीरे-धीरे बढ़ती है और डॉग के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगती है।

ऐसे में डॉग ओनर के लिए जरूरी है कि वे CCD के लक्षणों को पहचानें और सही इलाज और देखभाल की मदद से अपने प्यारे डॉग के जीवन को आसान बनाने की कोशिश करें। आइए जानें डॉग डिमेंशिया के लक्षण कैसे होते हैं और इस दौरान उनका ध्यान कैसे रखें।