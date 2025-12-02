इन 5 हरकतों से अपना प्यार जताते हैं कुत्ते, इंसानों से समझने में हो जाती है भूल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका कुत्ता भी आपको देखते ही जोर से उछलने लगता है या फिर क्या वह आपके कपड़ों को सूंघता रहता है? अगर आप सोचते हैं कि यह महज उसकी शरारत है, तो आप शायद अपने प्यारे दोस्त के प्यार भरे सीक्रेट कोड्स को समझने में चूक रहे हैं।

जी हां, कुत्ते दुनिया के सबसे वफादार जानवर होते हैं, लेकिन प्यार जताने का उनका तरीका इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और कुछ खास हरकतों से बताते हैं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं।

आपकी चीजें चुराकर भाग जाना जब आपका कुत्ता आपकी चप्पल, मोजे या तौलिया उठाकर भाग जाता है, तो वह शरारत नहीं कर रहा होता- वह आपको अपना मान रहा होता है। वह आपकी खुशबू वाली चीजें इसलिए लेता है क्योंकि उन्हें आपके करीब होने का एहसास मिलता है। ये आदत बताती है कि आप उसके लिए बेहद खास हैं।

आपकी टांग से सटकर बैठना अक्सर कुत्ते चुपचाप आकर आपकी टांग या कंधे से लग जाते हैं। यह एक तरह का 'सिक्योर फीलिंग' वाला संकेत है। किसी इंसान से इतना भरोसा तभी बनता है जब वह उसे अपना परिवार मानने लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में यह सबसे प्यारी हरकतों में से एक है।

हर कमरे में आपका पीछा करना कुत्ते सिर्फ आपकी देखभाल के लिए आपको फॉलो नहीं करते, बल्कि यह उनका प्यार जताने का तरीका भी होता है। अगर आपका कुत्ता आपको किचन से लेकर बाथरूम तक हर जगह फॉलो करता है, तो समझ लें कि वह आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता। यह उसकी तरह से एक 'तुम मेरे हो' जैसा साइलेंट प्यार है।

आपका चेहरा चाटना कुत्ते जब किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो वे उसका चेहरा या हाथ चाटते हैं। यह सिर्फ खुश होने की निशानी नहीं, बल्कि एक तरह का ‘किस’ है। छोटे कुत्ते अपनी मां को इसी तरह प्यार जताते हैं, और जब वे इंसान को चाटते हैं, तो समझ लें कि वह आपको उसी स्नेह से देखते हैं।

आपकी बातें ध्यान से सुनना और सिर टेढ़ा करना कई बार जब आप अपने डॉगी से बात करते हैं और वह सिर को थोड़ा टेढ़ा करके आपको देखता है, तो वह प्यारा सा एक्सप्रेशन सिर्फ क्यूटनेस नहीं है। वह वास्तव में आपकी आवाज, टोन और इमोशन को समझने की कोशिश करता है। इंसानों की तरह वह शब्द नहीं समझता, लेकिन आपका एहसास जरूर पकड़ लेता है।