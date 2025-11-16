Language
    घर की छत या बालकनी में आसानी से उगा सकते हैं मेथी, यहां पढ़ें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:54 AM (IST)

    मेथी न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। हालांकि, बाजार से खरीदी गई मेथी में अक्सर केमिकल का डर रहता है, लेकिन सोचिए अगर आपके घर की बालकनी में ही ताजी, ऑर्गेनिक मेथी उग जाए तो? जी हां, मेथी उगाना बहुत ही आसान है और यह इतनी जल्दी बढ़ती है कि आप लगभग 20 से 25 दिनों में ही इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।

    बालकनी में मेथी उगाने का सबसे आसान तरीका (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाजार की मेथी का स्वाद घर की ताजी और बिना किसी केमिकल के उगाई गई मेथी के सामने फीका पड़ जाता है। जी हां, सोचिए कि आप बस अपनी बालकनी में जाएं, कुछ पत्तियां तोड़ें और सीधे अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकें।

    अच्छी बात यह है कि मेथी उगाना किसी जादू से कम नहीं है और यह काम (Grow Fenugreek In Balcony) इतना आसान है कि कोई भी, यहां तक कि गार्डनिंग में नया व्यक्ति भी, इसे कर सकता है... और सबसे खास बात कि इसकी ग्रोथ भी सुपरफास्ट होती है। यानी मिट्टी में बीज डालने के सिर्फ 20 से 25 दिनों के भीतर आप पहली बार कटाई के लिए तैयार होंगे। आइए, विस्तार से जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस।

    Grow Fresh Methi in Your Balcony

    सही बर्तन और मिट्टी चुनें

    मेथी की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जातीं, इसलिए आपको बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं है।

    • बर्तन: मेथी के लिए 6 से 8 इंच गहरी और चौड़ी ट्रे, गमला या ग्रो बैग सबसे अच्छा रहता है। ध्यान रहे कि बर्तन के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों।
    • मिट्टी: मेथी को ढीली और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद है। इसके लिए आप 50% सामान्य मिट्टी, 30% ऑर्गेनिक खाद (गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट) और 20% रेत या कोकोपीट को मिलाकर पॉटिंग मिक्स तैयार करें। यह मिश्रण पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

    बीजों को तैयार करें

    आप अपने किचन में इस्तेमाल होने वाले साधारण मेथी दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजों को सीधे बोने के बजाय, उन्हें अंकुरित करके बोने से ग्रोथ जल्दी होती है।

    • बीज भिगोएं: मेथी के दानों को साफ करके 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें।
    • नतीजा: आप देखेंगे कि बीज थोड़े फूल गए हैं। पानी निकालने के बाद, अब ये बीज बोने के लिए तैयार हैं।

    बुवाई का सही तरीका

    बीजों को गमले में बोना सबसे आसान प्रक्रिया है।

    • बीज बिखेरें: गमले को तैयार मिट्टी से भर लें और सतह को हल्का समतल कर लें। अब भीगे हुए मेथी के बीजों को मिट्टी की सतह पर समान रूप से बिखेर दें।
    • मिट्टी से ढकें: बीजों को बस आधा सेंटीमीटर मिट्टी की एक पतली परत से ढक दें। बीजों को बहुत गहराई में न दबाएं, वरना वे ठीक से अंकुरित नहीं हो पाएंगे।
    • पानी दें: हल्के हाथों से या स्प्रे बोतल की मदद से पानी दें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन बीज अपनी जगह से हिलें नहीं।

    Grow Methi at Home

    सही देखभाल और धूप 

    मेथी की अच्छी ग्रोथ के लिए सही देखभाल बहुत जरूरी है।

    • धूप: मेथी के पौधों को रोजाना कम से कम 4 से 5 घंटे की हल्की धूप मिलनी चाहिए। बालकनी में ऐसी जगह चुनें जहां सुबह की धूप आती हो।
    • पानी: मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनाए रखें, लेकिन ध्यान रहे कि पानी जमा न हो। रोजाना थोड़ा-थोड़ा पानी दें। ज्यादा पानी देने से बीज या पौधे सड़ सकते हैं।
    • अंकुरण: लगभग 3 से 4 दिनों में आपको छोटे-छोटे हरे अंकुर दिखने लगेंगे!

    कटाई का सही समय

    आपकी मेहनत का फल लगभग 18 से 25 दिनों में तैयार हो जाएगा। जी हां, जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं और पत्तियां पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तो वे कटाई के लिए तैयार हैं। मेथी को पूरा जड़ से न उखाड़ें।

    कैंची या चाकू की मदद से पत्तियों को मिट्टी की सतह से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर से काट लें। अगर आप जड़ को छोड़ देते हैं, तो पौधा कुछ दिनों में फिर से बढ़ना शुरू कर देगा और आपको एक ही पौधे से दूसरी बार भी ताजी मेथी मिलेगी।

