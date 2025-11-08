मौसम चाहे कोई भी हो, हमेशा फूलों से लदी रहेगी आपकी बालकनी; आज ही लगाएं ये 10 Flowering Plants

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की चाहत होती है कि उसके घर की बालकनी न सिर्फ हरी-भरी हो, बल्कि खूबसूरत फूलों से भी सजी हो। जी हां, एक रंग-बिरंगा, खुशबूदार गार्डन न केवल देखने में अट्रैक्टिव लगता है, बल्कि ये आपके दिनभर की थकान भी मिटा सकता है। मौसम चाहे कोई भी हो, कुछ खास फूल ऐसे होते हैं जो कम जगह और नॉर्मल देखभाल में भी अच्छे से खिलते हैं।

अगर आप भी अपने बालकनी स्पेस को एक मिनी फ्लावर गार्डन में बदलना चाहते हैं, तो अभी से इन Flowering Plants को लगाना शुरू कर दें। ये प्लांट्स सर्दियों में भी खूबसूरत फूलों से आपकी बालकनी को सजाए रखेंगे। आइए, बिना देर किए जानते हैं ऐसे ही 10 प्लांट्स (Flowering Plants for Balcony) के बारे में।

(Image Source: AI-Generated)

वायोला

यह छोटा और बेहद खूबसूरत फूल होता है जो सर्दियों में खूब खिलता है। वायोला के फूल बैंगनी, पीले और सफेद रंगों में आते हैं और यह ठंडे क्लाइमेट को पसंद करते हैं ।

साइक्लैमेन

सर्दियों में खिलने वाला यह आकर्षक फूल दिल के आकार की पत्तियों और झुके हुए फूलों के लिए जाना जाता है। यह बालकनी में सिरेमिक या टेराकोटा पॉट में बहुत सुंदर दिखता है।

पैंसी

पैंसी के फूल दिल के आकार के और रंगों की विविधता लिए होते हैं। ये ठंड के मौसम में अच्छे से पनपते हैं और बालकनी को नन्हे फूलों के गलीचे जैसा बना देते हैं।

पेटुनिया

यह बेहद लोकप्रिय फ्लावरिंग प्लांट है जो तेज धूप में खूब खिलता है। इसके फूल बैंगनी, गुलाबी, सफेद और लाल जैसे कई रंगों में मिलते हैं।

स्नैपड्रैगन

इसके फूल अजीबोगरीब आकार के होते हैं, जो बच्चों को भी आकर्षित करते हैं। यह पौधा ऊंचाई में बढ़ता है और बालकनी के बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगता है।

डहलिया

रंग-बिरंगे और बड़े आकार के फूलों वाला यह पौधा सर्दियों में बालकनी की शोभा बढ़ा देता है। इसे थोड़ी सी धूप और नियमित पानी की आवश्यकता होती है।

डेजी

डेजी के फूल देखने में बेहद मासूम और सुंदर होते हैं। यह हल्की धूप और ठंड दोनों को सहन कर सकता है, इसलिए बालकनी के लिए परफेक्ट है।

गजानिया

गजानिया के चमकदार फूल धूप में खिलते हैं और यह पौधा सूखे को भी सहन कर सकता है। कम देखरेख में खिलने वाला यह पौधा बहुत सुंदर लगता है।

जरबेरा

इसके फूल बड़े और बेहद रंगीन होते हैं। यह प्लांट सजावटी बालकनी के लिए एकदम परफेक्ट है और इसे कट फ्लावर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

कैलेंडुला

इसका पीला-नारंगी फूल देखने में सुंदर होने के साथ-साथ एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। यह ठंड में भी अच्छे से खिलता है और गमले में आसानी से उग जाता है।



इन सभी फूलों को अपनी बाल्कनी में लगाकर आप न सिर्फ एक अट्रैक्टिव गार्डन बना सकते हैं।