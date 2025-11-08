Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम चाहे कोई भी हो, हमेशा फूलों से लदी रहेगी आपकी बालकनी; आज ही लगाएं ये 10 Flowering Plants

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालकनी हर मौसम में ताजगी और खूबसूरती से भरी रहे, तो अभी से कुछ खास फूलों वाले पौधे लगाने की शुरुआत करनी होगी। जी हां, इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 10 Flowering Plants के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ठंड के मौसम में भी खूब खिलते हैं और कम जगह में आसानी से उगाए जा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बालकनी को खूबसूरत फूलों से सजाने के लिए अभी लगा लें ये Plants (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की चाहत होती है कि उसके घर की बालकनी न सिर्फ हरी-भरी हो, बल्कि खूबसूरत फूलों से भी सजी हो। जी हां, एक रंग-बिरंगा, खुशबूदार गार्डन न केवल देखने में अट्रैक्टिव लगता है, बल्कि ये आपके दिनभर की थकान भी मिटा सकता है। मौसम चाहे कोई भी हो, कुछ खास फूल ऐसे होते हैं जो कम जगह और नॉर्मल देखभाल में भी अच्छे से खिलते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप भी अपने बालकनी स्पेस को एक मिनी फ्लावर गार्डन में बदलना चाहते हैं, तो अभी से इन Flowering Plants को लगाना शुरू कर दें। ये प्लांट्स सर्दियों में भी खूबसूरत फूलों से आपकी बालकनी को सजाए रखेंगे। आइए, बिना देर किए जानते हैं ऐसे ही 10 प्लांट्स (Flowering Plants for Balcony) के बारे में।

    Flowering Plants for Balcony

    (Image Source: AI-Generated) 

    वायोला

    यह छोटा और बेहद खूबसूरत फूल होता है जो सर्दियों में खूब खिलता है। वायोला के फूल बैंगनी, पीले और सफेद रंगों में आते हैं और यह ठंडे क्लाइमेट को पसंद करते हैं ।

    साइक्लैमेन

    सर्दियों में खिलने वाला यह आकर्षक फूल दिल के आकार की पत्तियों और झुके हुए फूलों के लिए जाना जाता है। यह बालकनी में सिरेमिक या टेराकोटा पॉट में बहुत सुंदर दिखता है।

    पैंसी

    पैंसी के फूल दिल के आकार के और रंगों की विविधता लिए होते हैं। ये ठंड के मौसम में अच्छे से पनपते हैं और बालकनी को नन्हे फूलों के गलीचे जैसा बना देते हैं।

    पेटुनिया

    यह बेहद लोकप्रिय फ्लावरिंग प्लांट है जो तेज धूप में खूब खिलता है। इसके फूल बैंगनी, गुलाबी, सफेद और लाल जैसे कई रंगों में मिलते हैं।

    स्नैपड्रैगन

    इसके फूल अजीबोगरीब आकार के होते हैं, जो बच्चों को भी आकर्षित करते हैं। यह पौधा ऊंचाई में बढ़ता है और बालकनी के बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगता है।

    डहलिया

    रंग-बिरंगे और बड़े आकार के फूलों वाला यह पौधा सर्दियों में बालकनी की शोभा बढ़ा देता है। इसे थोड़ी सी धूप और नियमित पानी की आवश्यकता होती है।

    डेजी

    डेजी के फूल देखने में बेहद मासूम और सुंदर होते हैं। यह हल्की धूप और ठंड दोनों को सहन कर सकता है, इसलिए बालकनी के लिए परफेक्ट है।

    गजानिया

    गजानिया के चमकदार फूल धूप में खिलते हैं और यह पौधा सूखे को भी सहन कर सकता है। कम देखरेख में खिलने वाला यह पौधा बहुत सुंदर लगता है।

    जरबेरा

    इसके फूल बड़े और बेहद रंगीन होते हैं। यह प्लांट सजावटी बालकनी के लिए एकदम परफेक्ट है और इसे कट फ्लावर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

    कैलेंडुला

    इसका पीला-नारंगी फूल देखने में सुंदर होने के साथ-साथ एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। यह ठंड में भी अच्छे से खिलता है और गमले में आसानी से उग जाता है।
             
    इन सभी फूलों को अपनी बाल्कनी में लगाकर आप न सिर्फ एक अट्रैक्टिव गार्डन बना सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- गुड़हल के पेड़ में नहीं आ रहीं कलियां? पानी में मिलाकर डाल दें ये एक चीज, फूलों से भर जाएगा गमला

    यह भी पढ़ें- बालकनी की शोभा बढ़ाने के साथ सेहत में भी चार चांद लगाता है तुलसी का पौधा, यहां पढ़ें 10 बेमिसाल फायदे