Diwali 2025: दीवाली पूजा से पहले इन 4 तरीकों से चमकाएं तांबे के पुराने बर्तन, फिर से होंगे नए जैसे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके घर के तांबे के बर्तन भी अपनी चमक खो चुके हैं और काले पड़ गए हैं? हर साल दीवाली की साफ-सफाई में इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें चमकाना एक नामुमकिन काम है? अगर ऐसा है, तो अब आपको और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 4 आसान और असरदार घरेलू उपाय, जो आपके पुराने बर्तनों को फिर से नया बना देंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप कम मेहनत में ही कमाल का रिजल्ट पा सकते हैं और अपनी मेहनत के साथ-साथ पैसों की भी बचत कर सकते हैं।

नींबू और नमक का जादू यह सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड और नमक का खुरदुरापन मिलकर तांबे पर जमी काली परत को आसानी से हटा देते हैं। कैसे करें? एक नींबू को आधा काट लें और उसके कटे हुए हिस्से पर थोड़ा सा नमक छिड़कें। अब इस नींबू से बर्तन को धीरे-धीरे रगड़ें। आप देखेंगे कि बर्तन तुरंत चमकने लगेगा। आप चाहें तो नींबू के रस में नमक मिलाकर एक पेस्ट भी बना सकते हैं और उसे कपड़े या स्क्रबर से लगा सकते हैं।

इमली का कमाल इमली का खट्टापन तांबे के बर्तनों को चमकाने में बहुत फायदेमंद होता है। कैसे करें? थोड़ी-सी इमली को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब यह नरम हो जाए तो इसे पानी में ही मसल लें। इस घोल को बर्तनों पर लगाकर 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसे स्क्रबर से अच्छी तरह रगड़कर धो लें। बर्तन एकदम नए जैसे हो जाएंगे।

सिरके और नमक का घोल यह तरीका उन बर्तनों के लिए है जिन पर बहुत ज्यादा कालापन जम गया हो। कैसे करें? एक बर्तन में सफेद सिरका और नमक बराबर मात्रा में मिलाएं। अब इस घोल में अपने तांबे के बर्तनों को कुछ सेकंड के लिए डुबोएं। अगर बर्तन पूरी तरह डूब नहीं पा रहे तो एक बार में एक हिस्सा डुबोएं। आप देखेंगे कि बिना ज्यादा मेहनत के ही बर्तन की चमक वापस आ जाएगी।