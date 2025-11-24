क्या आपकी शिकायतें भी इग्नोर हो जाती हैं? तो यहां पढ़ें कैसे बन सकते हैं आप एक अच्छे ‘Complainer’

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी कभी न कभी शिकायत करते हैं कभी खाने की डिलीवरी लेट होने पर, कभी ऑटोवाला गलत रास्ता पकड़ ले, तो कभी किसी दोस्त की आदत से झुंझलाहट हो जाए। शिकायत करना इंसानी स्वभाव है और हर व्यक्ति (Complainer) शिकायत करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हर छोटी बात पर शिकायत करने लगते हैं और लोग हमें “ओवरड्रामेटिक” समझकर इग्नोर करने लगते हैं। ऐसे में कई बार सचमुच की शिकायत को भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अच्छे कंप्लेनर बनें। जी हां, शिकायत करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है (How to Complain Effectively), ताकि लोग आपकी शिकायत पर ध्यान दें। आइए जानें कैसे।

क्यों शिकायत करते हैं हम? ज्यादातर शिकायतें तब जन्म लेती हैं जब उम्मीद और हकीकत के बीच बड़ा गैप हो जाता है, जैसे- खाना देर से पहुंचा, दोस्त ने आपकी बात सुनी ही नहीं, काम का प्रेशर बढ़ गया या ऑफिस बहुत दूर है आदि। शिकायत करना दरअसल हमारे अंदर जमा हुई फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने का तरीका है, जो काफी हेल्दी है। भावनाओं को दबाना स्ट्रेस, लो सेल्फ-एस्टीम और एंग्जायटी बढ़ा सकता है। इसलिए थोड़ी-बहुत शिकायत करना नॉर्मल है और हेल्दी भी।

इसके अलावा, शिकायत हमें वेलिडेशन भी देती है कोई कह दे “हां यार, सही में बहुत बुरा हुआ” तो मन हल्का हो जाता है। इससे आपको अच्छा भी महसूस होता है। (Picture Courtesy: Freepik) लेकिन ज्यादा शिकायतें क्यों खराब हैं? कुछ लोग हर समय शिकायत मोड में रहते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ दूसरों को परेशान करते हैं, बल्कि खुद भी लगातार नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। इसका असर यह होता है लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। उनकी बाते सुनने वाले भी नेगेटिव महसूस करने लगते हैं, दिमाग बार-बार उन्हीं बुरी बातों में उलझा रहता है और असली समस्या का हल कभी नहीं निकल पाता है।