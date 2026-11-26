गुलाब- लाल, गुलाबी, पीले और सफेद रंगों में मिलने वाला यह फूल हर गार्डन की शोभा बढ़ा देता है। इसकी कुछ खास किस्में बेहद सुगंधित होती हैं।इन्हें अच्छी धूप और समय-समय पर छंटाई की जरूरत होती है।

रजनीगंधा- रजनीगंधा के लंबे सफेद फूल अपनी तेज और मनमोहक खुशबू के लिए मशहूर हैं। इसकी महक रात के समय अधिक महसूस होती है और कम देखभाल में भी बढ़ती है।

चमेली- इसके फूलों की सुगंध ताजगी भरी होती है। यह पौधा बेल की तरह फैलता है और घर की बालकनी या दीवारों के पास बेहद सुंदर दिखाई देता है।

लैवेंडर- लैवेंडर का हल्का बैंगनी रंग और सुकून देने वाली खुशबू इसे बेहद खास बनाती है। इसकी सुगंध तनाव कम करने और मन को शांत रखने में मदद करती है। इसे धूप वाली जगह पर लगाना सबसे अच्छा माना जाता है।

गार्डेनिया- गार्डेनिया के सफेद फूल बेहद आकर्षक और खुशबूदार होते हैं। यह पौधा थोड़ी देखभाल मांगता है, लेकिन सही वातावरण मिलने पर बेहद खूबसूरत फूल देता है।