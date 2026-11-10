नवंबर की हल्की ठंड में लगाएं ₹20 में मिलने वाले ये 5 पौधे, कम देखभाल में भी पूरी सर्दी खिलेंगे फूल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का महीना शुरू होते ही हवा में एक खुशनुमा ठंडक घुलने लगती है। यह मौसम न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि गार्डनिंग के लिए भी बहुत खास होता है। सर्दियों की गुनगुनी धूप में छत या बालकनी पर खिले हुए रंग-बिरंगे फूल किसे अच्छे नहीं लगते? लेकिन कई बार हम यह सोचकर पौधे नहीं लगाते कि इनकी देखभाल में बहुत समय लगेगा या फिर नर्सरी से महंगे पौधे लाना बजट बिगाड़ देगा।

अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आज हम आपकी यह चिंता दूर करने वाले हैं। यहां हम आपको ऐसे 5 खूबसूरत विंटर प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके छोटे सैपलिंग आपको किसी भी लोकल नर्सरी में मात्र 20 से 30 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है।

(Image Source: AI-Generated) गेंदा सर्दियों के बगीचे की बात हो और गेंदे का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गेंदे के छोटे पौधे बहुत ही सस्ते मिलते हैं और इनमें पूरी सर्दी भर-भरकर फूल आते हैं। इसे उगाने का तरीका बहुत आसान है। बस इसे ऐसी जगह रखें जहां दिन की अच्छी धूप आती हो। पीले और नारंगी रंग के गेंदे के फूल आपके घर के आंगन को एक देसी और पारंपरिक रौनक देंगे।

पिटूनिया पिटूनिया सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फूलों में से एक है। नर्सरी में इसके छोटे पौधे आपको 20 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाएंगे। इसे आप साधारण गमले या 'हैंगिंग बास्केट' दोनों में लगा सकते हैं। गुलाबी, लाल, सफेद और बैंगनी रंगों में खिलने वाले इसके फूल कुछ ही हफ्तों में आपके गमले को पूरी तरह से फूलों से ढक लेंगे।

डायंथस अगर आप कोई ऐसा पौधा चाहते हैं जिसके फूल एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक ताजे रहें, तो डायंथस आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। इसके छोटे-छोटे, गुच्छों में खिलने वाले फूल बेहद प्यारे लगते हैं। यह पौधा काफी हार्डी होता है और कम देखभाल में भी बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। इसे तभी पानी दें जब गमले की ऊपरी मिट्टी सूखी हुई लगे।

पैन्सी पैन्सी के फूल देखने में बिल्कुल किसी रंग-बिरंगी तितली की तरह लगते हैं, इसीलिए इन्हें 'बटरफ्लाई फ्लावर' भी कहा जाता है। इसके छोटे पौधे भी बहुत सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं। पैन्सी की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होतीं, इसलिए आप इन्हें छोटे गमलों या प्लास्टिक के डिब्बों में भी आसानी से लगा सकते हैं। इन्हें हल्की धूप और हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है।