कम देखभाल में घर को देंगे गार्डन जैसा लुक, कम पानी और कम देखभाल वाल स्नेक प्लांट की ये किस्में हैं बेहद खास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर को हरा-भरा, शुद्ध और अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्नेक प्लांट सबसे बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। ये पौधे कम पानी, कम रोशनी और कम से कम न्देखभाल में भी अच्छे से बढ़ते हैं। खास बात यह है कि ये हवा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं और शुरुआती गार्डनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोकप्रिय स्नेक प्लांट्स और उन्हें उगाने के सही तरीकों के बारे में:

सेंसिवरिया ‘मूनशाइन’ इसकी पत्तियां हल्के सिल्वर-ग्रीन रंग की होती हैं, जो इसे मॉडर्न लुक देती हैं। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, लेकिन कम रोशनी में भी जीवित रहता है। पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी जरूरी है।