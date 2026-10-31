कम देखभाल में घर को देंगे गार्डन जैसा लुक, कम पानी और कम देखभाल वाल स्नेक प्लांट की ये किस्में हैं बेहद खास
स्नेक प्लांट घर को हरा-भरा और शुद्ध बनाने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं, जो कम देखभाल में भी अच्छे से बढ़ते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर को हरा-भरा, शुद्ध और अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्नेक प्लांट सबसे बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। ये पौधे कम पानी, कम रोशनी और कम से कम न्देखभाल में भी अच्छे से बढ़ते हैं। खास बात यह है कि ये हवा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं और शुरुआती गार्डनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोकप्रिय स्नेक प्लांट्स और उन्हें उगाने के सही तरीकों के बारे में:
सेंसिवरिया ‘मूनशाइन’
इसकी पत्तियां हल्के सिल्वर-ग्रीन रंग की होती हैं, जो इसे मॉडर्न लुक देती हैं। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, लेकिन कम रोशनी में भी जीवित रहता है। पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी जरूरी है।
सेंसिवरिया ‘गोल्डन हाहनी’
यह छोटा और कॉम्पैक्ट पौधा पीले-हरे बॉर्डर वाली पत्तियों के कारण बहुत सुंदर लगता है। इसे खिड़की के पास रखें ताकि रंग अच्छे से बना रहे। ओवरवॉटरिंग से बचें, वरना जड़ें सड़ सकती हैं।
सेंसिविएरिया ‘जेलेनिका’
इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग पर हल्की सिल्वर धारियों वाली होती हैं। यह इंडोर डेकोर के लिए बेहतरीन है। मध्यम रोशनी और सीमित पानी में यह तेजी से बढ़ता है।
सेंसिवरिया बोनसेल (स्टारफिश स्नेक प्लांट)
इसकी मोटी और स्टार शेप वाली पत्तियां इसे यूनिक बनाती हैं। यह धीमी गति से बढ़ता है, इसलिए छोटे गमले में भी लंबे समय तक अच्छा रहता है। इसे तेज धूप से बचाकर रखें।
सेंसिवरिया सिलिंड्रिका
इसकी गोल, सिलिंडर जैसी पत्तियां होती हैं। इसे अक्सर ब्रेडेड स्टाइल में सजाया जाता है। इसे उजली जगह पसंद है और कम पानी में भी स्वस्थ रहता है।
संसेविया ट्रिफासिआटा ‘लॉरेंटी’
यह सबसे आम और मजबूत स्नेक प्लांट है। इसकी लंबी पत्तियों के किनारे पीले रंग के होते हैं। यह हवा से टॉक्सिन्स हटाने में मदद करता है। इसे घर या ऑफिस दोनों में आसानी से उगाया जा सकता है।
संसेविया मासोनियाना (व्हेल फिन)
इसकी बड़ी और चौड़ी पत्ती व्हेल के फिन जैसी दिखती है। यह स्लो ग्रोइंग पौधा है और कम देखभाल चाहता है। इसके लिए हल्की धूप और सीमित पानी पर्याप्त होता है।
सेंसिविएरिया ‘बेंटेल्स सेंसेशन’
इसमें सफेद और हरे रंग की धारियां होती हैं, जो इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाती हैं। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें जिससे वेरिएशन बना रहे।
स्नेक प्लांट उगाने के प्रभावी टिप्स
हमेशा अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी और गमले का चुनाव करें।
सीधी तेज धूप से बचाएं, इनडायरेक्ट लाइट सबसे बेहतर रहती है।
महीने में एक बार हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर दें।
पत्तियों को समय-समय पर साफ करें जिससे पौधा अच्छे से सांस ले सके।
इन आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने घर में सुंदर, हेल्दी और लंबे समय तक टिकने वाले स्नेक प्लांट्स उगा सकते हैं।