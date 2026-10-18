12 इंच के गमले में ऐसे लगाएं तेजपत्ते का पौधा, बिरयानी-पुलाव में डालते ही खुशबू से महक उठेगी रसोई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तेजपत्ता किसी भी सादे से खाने के स्वाद और खुशबू को दोगुना कर देता है, लेकिन सोचिए, अगर आपको यह बाजार से न लाना पड़े और आपके अपने घर की बालकनी में ही उग जाए, तो कैसा रहेगा?

जी हां, आप बहुत ही आसानी से एक 12 इंच के गमले में तेजपत्ते का पौधा लगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए आपको एक 12 इंच का गमला लेना होगा, जिसके नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हो। आइए, डिटेल में जानते हैं इसका प्रोसेस।

बाजार के सूखे पत्तों से कई गुना बेहतर भारतीय रसोई में जब तक पुलाव, बिरयानी या किसी खास सब्जी में तेजपत्ते का तड़का न लगे, तब तक स्वाद और खुशबू दोनों अधूरे लगते हैं। बाजार से खरीदे गए सूखे तेजपत्ते अपना काम तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी घर के ताजे तेजपत्ते की खुशबू महसूस की है? आपको जानकर खुशी होगी कि इस खास मसाले को आप अपने घर की बालकनी या छत पर सिर्फ 12 इंच के गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं।

सही गमला और मिट्टी कैसे तैयार करें? तेजपत्ते का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले एक 12 इंच का ऐसा गमला लें जिसके तले में पानी निकलने के लिए एक ड्रेनेज होल जरूर हो। मिट्टी तैयार करने के लिए 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% पुरानी गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और 20% रेत मिला लें। यह भुरभुरी मिट्टी पौधे की जड़ों को फैलने में मदद करेगी और फालतू पानी को गमले में जमा नहीं होने देगी।

पौधा लगाने का आसान तरीका अब किसी अच्छी नर्सरी से तेजपत्ते का एक स्वस्थ पौधा ले आएं। गमले में आधी मिट्टी भरें, पौधे को बिल्कुल बीच में रखें और फिर किनारों से बाकी मिट्टी डालकर हल्के हाथों से दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद इसमें अच्छे से पानी डालें, ताकि मिट्टी जड़ों के साथ अच्छी तरह सेट हो जाए।

धूप, पानी और खाद का रखें ध्यान इस पौधे को धूप बहुत पसंद है, इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। पौधे को रोज-रोज पानी देने से बचें, जब आपको गमले के ऊपर की एक इंच मिट्टी सूखी लगने लगे, केवल तभी पानी दें। पौधे को हरा-भरा रखने के लिए हर दो-तीन महीने में एक मुट्ठी जैविक खाद डालना काफी रहता है।