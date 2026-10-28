बालकनी को बनाना है Mini Butterfly Garden, तो सिर्फ पौधे नहीं हैं काफी! इन आसान ट्रिक्स से खिंची आएंगी तितलियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बालकनी का मतलब सिर्फ पौधे लगाना नहीं रह गया है। जी हां, लोग इसे एक सुकून भरी और खूबसूरत जगह बनाना चाहते हैं।

अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बालकनी गार्डन में रंग-बिरंगी तितलियां मंडराएं, तो इसके लिए सिर्फ पौधे ही काफी नहीं हैं। कुछ बेहद आसान पेंटिंग ट्रिक्स और प्राकृतिक तरीकों से आप अपनी बालकनी को एक मिनी बटरफ्लाई गार्डन में बदल सकते हैं।

ब्राइट फ्लोरल पेंटिंग का कमाल अपनी बालकनी की दीवारों और गमलों पर लाल, पीले, गुलाबी और बैंगनी रंग के फूलों की पेंटिंग बनाएं। ये चटक रंग तितलियों को अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें असली फूलों का अहसास कराते हैं।

तितलियों वाली थीम और आर्ट हैंगिंग पॉट्स और दीवारों पर तितलियों के खूबसूरत डिजाइन बनाएं। इस तरह की आर्ट देखकर असली तितलियों को वह जगह सुरक्षित और अपने अनुकूल लगती है। रंग-बिरंगे गमले और स्टोन डेकोरेशन अपने गमलों और सजावटी पत्थरों को चमकीले रंगों से रंग दें। इससे बालकनी देखने में विजुअली बेहद आकर्षक लगती है और तितलियां तुरंत इस ओर खिंची चली आती हैं। पानी का इफेक्ट और बर्ड बाथ तितलियों को पानी बहुत पसंद होता है। इसलिए हल्के नीले रंग से दीवारों या फर्श पर पानी जैसा इफेक्ट पेंट करें या फिर एक छोटा सा बर्ड बाथ रखें। पानी की वजह से वे बार-बार आपकी बालकनी में आएंगी।