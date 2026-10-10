मोगरा प्लांट में नहीं आ रही कलियां? गमले की मिट्टी में इस तरीके से मिलाएं खाद, फूलों से भर जाएगा पौधा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालकनी में मोगरे का पौधा और उसके फूलों की खुशबू किसे पसंद नहीं आते। इसलिए लोग अक्सर इसे अपने बालकनी गार्डन का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन कई बार पूरी देखभाल के बावजूद इस पर फूल आने बंद हो जाते हैं।

अगर आपके मोगरे के पौधे पर भी कलियां नहीं आ रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स की मदद से आपका मोगरे का पौधा फिर से फूलों से लद जाएगा। आइए जानें क्या हैं ये ट्रिक्स।

इसके अलावा, प्रूनिंग भी जरूरी है। अगर पौधे की टहनियां बहुत लंबी हो गई हैं, तो भी फूलों का आना बंद हो सकते हैं। इसके लिए पौधे की हल्की कटाई-छटाई करें। सूखी, मुरझाई या कमजोर शाखाओं को काट दें। प्रूनिंग करने से नई शाखाएं निकलेंगी और पौधे में कलियां भी ईने लगेंगी।

सही खाद दें मोगरे के पौधे को समय-समय पर खाद देना जरूरी है। अगर मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाएं, तो पौधा बढ़ना बंद कर देता है और फूल आने भी बंद हो जाते हैं। इसलिए महीने में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें और उसमें गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाएं। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और पौधे को जरूर नाइट्रोजन मिलता है।