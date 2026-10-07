एक छोटे-से डंठल से गमले में उगाएं 'कैलेंचो' का पौधा, 1-2 महीने में रंग-बिरंगे फूलों से महक उठेगी बालकनी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी बालकनी या छत रंग-बिरंगे फूलों से सजी रहे? अगर हां, तो 'कैलेंचो' (Kalanchoe) आपके लिए एक बेहतरीन पौधा है। जी हां, इसके फूल लाल, पीले, गुलाबी और संतरी रंगों में गुच्छों में खिलते हैं, जो किसी का भी मन मोह लेते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे उगाने के लिए आपको नर्सरी से महंगे पौधे खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसे एक छोटे-से डंठल से भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अक्टूबर का महीना कैलेंचो लगाने के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। इस समय न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही कड़ाके की ठंड। इस सुहावने मौसम में पौधे की जड़ें बहुत जल्दी विकसित होती हैं। आइए जानते हैं इसे उगाने का सबसे आसान तरीका।

(Image Source: AI-Generated) कैसे चुनें कटिंग? सबसे पहले किसी दोस्त या पड़ोसी के स्वस्थ कैलेंचो पौधे से 3 से 4 इंच लंबी एक डाली काट लें। ध्यान रहे कि डंठल हरा और ताजा हो। डंठल के निचले हिस्से से कुछ पत्तियों को धीरे से हटा दें, ताकि मिट्टी में दबाने के लिए जगह बन जाए। इसे लगाने से पहले एक दिन के लिए छांव में सूखने दें, जिससे कटे हुए हिस्से पर फंगस न लगे।

गमले के लिए सही मिट्टी तैयार करें कैलेंचो एक 'सकुलेंट' पौधा है, यानी इसकी पत्तियों में पहले से ही पानी जमा रहता है। इसलिए इसे ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी में 30% रेत और 20% वर्मीकम्पोस्ट या पुरानी गोबर की खाद मिला लें। गमले के नीचे छेद होना बहुत जरूरी है।

लगाने का सही तरीका अब तैयार की गई मिट्टी को एक छोटे गमले में भर लें। डंठल के निचले हिस्से को मिट्टी में करीब 1 से 2 इंच गहराई तक दबा दें और हल्के हाथों से मिट्टी को सेट कर दें। इसके बाद थोड़ा-सा पानी छिड़क दें।