रोज पानी देने के बाद भी सूख रही है तुलसी? इन सीक्रेट ट्रिक्स से बरगद जैसा घना हो जाएगा आपका पौधा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है। साथ ही, ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा लगभग हर घर में देखने को मिलता है और इसे हरा-भरा रखने के लिए लोग इसकी खूब देखभाल भी करते हैं।

हालांकि, कई बार पूरी देखभाल के बावजूद पौधा सूखने लगता है या उसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। अगर आपका भी तुलसी का पौधा बार-बार सूख रहा है, तो चिंता न करें। कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स से आप अपने पौधे को फिर से घना और हरा-भरा बना सकते हैं।

मंजरी की सही समय पर छंटाई तुलसी के पौधे में मंजरी आने लगती है, तो पौधा सारी एनर्जी बीजों को पकाने में लगा देता है। इससे पौधा बढ़ना बंद कर देता है और धीरे-धीरे सूखने लगता है। इसलिए जैसे ही पौधे पर मंजरी आए, उसे कैंची से काट दें। इससे पौधा अपनी एनर्जी नई पत्तियां उगाने में लगाएगा और पौधा हरा-भरा बना रहेगा।

ज्यादा पानी न दें कई लोग तुलसी को बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं, ताकि वो सूखे नहीं, लेकिन ये ज्यादा पानी भी पौधे को सुखा सकता है। ज्यादा पानी के कारण पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं, जिससे पौधा सूखने लगता है। इसलिए तुलसी के पौधे में पानी तभी डालें, जब गमले की ऊपरी मिट्टी सूखी दिखाई दे। अगर मिट्टी गिली है, तो पानी देने की जरूरत नहीं है। साथ ही, एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए गमले के नीचे छेद जरूर कर दें।