गमले की मिट्टी सख्त रहने से रुक सकती है पौधे की ग्रोथ, इन 5 तरीकों से बनाएं इसे भुरभुरी और उपजाऊ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। समय के साथ पानी और तेज धूप की वजह से मिट्टी एकदम सख्त और ठोस हो जाती है। ऐसे में, पौधों की जड़ों को न तो ठीक से हवा मिल पाती है और न ही वे आसानी से फैल पाती हैं। नतीजा यह होता है कि पौधे की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है और वह मुरझाने लगता है।

अगर आपके घर के गमलों की मिट्टी भी सख्त हो गई है, तो परेशान न हों। आप इन 5 आसान तरीकों से इसे फिर से एकदम भुरभुरी और उपजाऊ बना सकते हैं। गमले की मिट्टी को कैसे रखें भुरभुरा? नियमित रूप से गुड़ाई करें: हर 10-15 दिन में एक छोटी खुरपी की मदद से गमले की ऊपरी मिट्टी को हल्का-हल्का खोदें। इससे मिट्टी में फंसी हुई गैसें बाहर निकलती हैं, ताजी हवा जड़ों तक पहुंचती है और मिट्टी मुलायम रहती है। ध्यान रहे कि जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे।

कोकोपीट का कमाल: मिट्टी को लंबे समय तक मुलायम बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा कोकोपीट मिला दें। यह नारियल के छिलकों से बना एक प्राकृतिक पाउडर है, जो मिट्टी को आपस में चिपकने और सख्त होने से रोकता है।