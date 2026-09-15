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गमले की मिट्टी सख्त रहने से रुक सकती है पौधे की ग्रोथ, इन 5 तरीकों से बनाएं इसे भुरभुरी और उपजाऊ

By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
Published: Tue, 15 Sep 2026 10:14 AM (IST)

अक्सर हम अपने पौधों को पानी और खाद तो समय पर दे देते हैं, लेकिन गमले की मिट्टी पर ध्यान देना भूल ही जाते हैं।

गमले की मिट्टी को पत्थर की तरह सख्त होने से कैसे बचाएं? (Image Source: AI-Generated)

गमले की मिट्टी को पत्थर की तरह सख्त होने से कैसे बचाएं? (Image Source: AI-Generated)

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समय कम है?

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। समय के साथ पानी और तेज धूप की वजह से मिट्टी एकदम सख्त और ठोस हो जाती है। ऐसे में, पौधों की जड़ों को न तो ठीक से हवा मिल पाती है और न ही वे आसानी से फैल पाती हैं। नतीजा यह होता है कि पौधे की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है और वह मुरझाने लगता है।

अगर आपके घर के गमलों की मिट्टी भी सख्त हो गई है, तो परेशान न हों। आप इन 5 आसान तरीकों से इसे फिर से एकदम भुरभुरी और उपजाऊ बना सकते हैं।

गमले की मिट्टी को कैसे रखें भुरभुरा?

नियमित रूप से गुड़ाई करें: हर 10-15 दिन में एक छोटी खुरपी की मदद से गमले की ऊपरी मिट्टी को हल्का-हल्का खोदें। इससे मिट्टी में फंसी हुई गैसें बाहर निकलती हैं, ताजी हवा जड़ों तक पहुंचती है और मिट्टी मुलायम रहती है। ध्यान रहे कि जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे।

कोकोपीट का कमाल: मिट्टी को लंबे समय तक मुलायम बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा कोकोपीट मिला दें। यह नारियल के छिलकों से बना एक प्राकृतिक पाउडर है, जो मिट्टी को आपस में चिपकने और सख्त होने से रोकता है।

वर्मीकम्पोस्ट मिलाएं: केंचुए की खाद या अच्छी तरह सूखी हुई गोबर की खाद मिट्टी की जान होती है। यह न सिर्फ मिट्टी को भुरभुरा और हल्का बनाती है, बल्कि पौधों को जरूरी पोषण भी देती है।

थोड़ी रेत का इस्तेमाल: अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा चिकनी है, तो उसमें थोड़ी सी निर्माण वाली रेत या नदी की बालू मिला दें। इससे गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा और मिट्टी कभी भी पत्थर की तरह नहीं जमेगी।

सूखी पत्तियों से मल्चिंग करें: गमले की मिट्टी को तेज धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर सूखी पत्तियां या घास बिछा दें। इससे मिट्टी की नमी जल्दी सूखकर नहीं उड़ेगी और ऊपरी परत सख्त होने से बच जाएगी।

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