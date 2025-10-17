Diwali 2025: सिर्फ नाम हरा या प्रदूषण भी कम? पढ़ें आम पटाखों से कितने अलग हैं Green Crackers

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल, रोशनी का यह त्योहार (Diwali 2025) अपने पीछे धुंध और जहरीली हवा छोड़ जाता है। बता दें, पिछले कुछ सालों से मार्केट में एक नया नाम गूंज रहा है- Green Crackers, जिन्हें देखकर लगता है कि ये पर्यावरण को बचाने आए हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक 'हरा छलावा' है, या फिर वैज्ञानिकों ने सच में ऐसा 'जादू' किया है जो प्रदूषण को कम कर सकता है?

इस दीवाली अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये 'ग्रीन' पटाखे हमारे फेफड़ों को सच में राहत देंगे या नहीं, और ये आपके पुराने बम-पटाखों से कितने अलग हैं (Green Crackers vs Regular Crackers), तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है।

क्या हैं ग्रीन पटाखे? ग्रीन पटाखे ऐसे ईको-फ्रेंडली पटाखे हैं जिन्हें सीएसआईआर–नीरी (CSIR–NEERI) यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। बता दें, इन पटाखों की खासियत यह है कि इनमें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम कच्चा माल, छोटा शेल आकार, और राख रहित सामग्री का इस्तेमाल होता है।

इसके अलावा, इनमें ऐसे विशेष तत्व मिलाए जाते हैं जो धूल को दबाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक उत्सर्जन को कम करते हैं। ग्रीन पटाखों और आम पटाखों में फर्क सामान्य पटाखों में भारी धातुओं (जैसे सीसा, एल्युमिनियम, बेरियम आदि) के यौगिक इस्तेमाल होते हैं, जो जलने पर हवा और सेहत दोनों के लिए बेहद हानिकारक होते हैं।

वहीं, ग्रीन पटाखों में जियोलाइट और आयरन ऑक्साइड जैसे मल्टी-फंक्शनल पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो रासायनिक मात्रा को घटाकर उत्सर्जन नियंत्रण में मदद करते हैं। यानी साधारण पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण फैलाते हैं और सेहत के लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं।