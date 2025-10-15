दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को 'हरी' झंडी, जानिए दूसरे पटाखों से कितने अलग होते हैं ये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। दीवाली से एक दिन पहले और दीवाली के दिन सुबह 6-7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन ग्रीन पटाखे आखिर हैं क्या? और ये पारंपरिक पटाखों से कितने अलग हैं?

CSIR-NEERI के द्वारा विकसित ये पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर हैं। आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ग्रीन पटाखों को कम कच्चे माल और छोटे शेल साइज के साथ बनाया जाता है। इनमें जहरीले भारी धातुओं की जगह कम हानिकारक यौगिकों (Compounds) का इस्तेमाल होता है। धूल दमन (Dust Suppression) करने वाले एडिटिव्स और कम रासायनिक सामग्री के साथ ये पटाखे हवा में पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करते हैं।

ग्रीन पटाखों और पारंपरिक पटाखों में अंतर? CSIR-NEERI के एक शोध पत्र के अनुसार, पारंपरिक पटाखों में भारी धातु-आधारित यौगिकों का उपयोग होता है, जो प्रदूषण का प्रमुख स्रोत हैं और स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। वहीं, ग्रीन पटाखों में जिओलाइट और आयरन ऑक्साइड जैसे मल्टीफंक्शनल एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है। ये उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही इनमें रसायनों का इस्तेमाल भी कम होता है, जिससे पर्यावरण पर बोझ घटता है।