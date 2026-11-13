14 नहीं, पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था बाल दिवस? बहुत दिलचस्प है Children’s Day का इतिहास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हर साल 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। स्कूल-कॉलेजों में इस दिन खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप जानते ही होंगे कि 14 नवंबर को ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी है और इन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।

हालांकि, ऐसे में सवाल आता है कि इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे पंडित नेहरू का बच्चों के लिए प्रेम और उनके अधिकारों को लेकर दूरदर्शी सोच छिपी है। आइए जानें इस बारे में।

चाचा नेहरू और बच्चों से उनका लगाव पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से काफी प्रेम था और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही देश की असली शक्ति और समाज की नींव हैं। उन्होंने कहा था कि आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। जिस तरह हम उनका पालन-पोषण करेंगे, वो देश का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर वो बच्चों के साथ वक्त बिताने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे।

उनसे जुड़ी एक कहानी मशहूर है कि एक बार वो बच्चों के साथ बैठे, तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि वो अपने कोट पर गुलाब क्यों लगाते हैं। पंडित नेहरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्हें फूल और बच्चे, दोनों बहुत पसंद हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत कोमल, खूबसूरत और जीवन में खुशबू फैलाने वाले होते हैं। बच्चों के लिए उनके इस प्रेम के कारण ही वे चाचा नेहरू कहलाए।