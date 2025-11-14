Language
    Happy Children's Day 2025: हर दिल में छिपा है एक बच्चा! बाल दिवस पर शेयर करें ये प्यारे मैसेज और कोट्स

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:25 AM (IST)

    हर साल 14 नवंबर का दिन आता है और हमारी जिंदगी के सुनहरे पलों को ताजा कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाल दिवस यानी Children's Day की, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक छोटा बच्चा छिपा है, जो अभी भी शरारती है और दुनिया को जिज्ञासा भरी नजरों से देखना चाहता है। आइए, यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल दिवस की टॉप 10 विशेज जिनके जरिए आप इस खास दिन का जश्न मना सकते हैं।

    Happy Children's Day 2025: इन स्पेशल विशेज के साथ कहें 'हैप्पी चिल्ड्रेंस डे' (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Happy Children's Day 2025: हर साल 14 नवंबर की तारीख कैलेंडर पर सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि यह वह जादुई चाबी है जो हमें समय में थोड़ा पीछे ले जाती है। जी हां, जैसे ही बाल दिवस आता है- हम सबके होंठों पर एक अनायास मुस्कान आ जाती है, जो उस भूले-बिसरे बचपन की निशानी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें बच्चे 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। आप भी सोचिए, क्या हमारे अंदर का वो शरारती, जिज्ञासु और लापरवाह बच्चा सचमुच कहीं खो गया है, या वह आज भी हमारे दिल के किसी कोने में छिपा बैठा है? दरअसल, बाल दिवस हमें न सिर्फ बच्चों को प्यार देने की याद दिलाता है, बल्कि यह खुद को याद दिलाने का भी एक मौका है कि जिंदगी को खुलकर कैसे जिया जाता है।

    अगर आप भी इस बाल दिवस के मौके पर किसी को प्यारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, या फिर इस खास दिन का जश्न मनाने के लिए मजेदार मैसेज, कोट्स या शायरी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये शानदार विशेज (Children's Day 2025 Wishes & Quotes) आपके लिए परफेक्ट रहेंगी।

    बाल दिवस की शुभकामनाएं इन हिंदी (Children's Day Wishes in Hindi)

    1) हम हैं इस भारत के बच्चे,
    हम नहीं हैं अक्ल के कच्चे।
    हम आंसू नहीं बहाते हैं,
    क्योंकि हम हैं सीधे सरल,
    और दिल, मन के सच्चे...

    बाल दिवस की शुभकामनाएं...

    2) रोने की वजह ना थी,

    ना हसने का बहाना था।
    क्यों हो गए हम इतने बड़े,
    इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था...

    हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे...

    3) बचपन की मुस्कान है... दुनिया की शान,
    इन्हीं से सजता है... हर इंसान का जहान।
    खुशियों से भरे रहें बच्चों के दिन महान...

    बाल दिवस की शुभकामनाएं...

    4) बच्चों की मुस्कान में बसता है सारा जहां,
    उनकी हंसी से खिलता है हर आसमां।
    भगवान का रूप हैं ये नन्हें से फूल,
    इनसे ही तो इतनी खास दुनिया है और कूल...

    हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे...

    5) बचपन है ऐसा खजाना
    आता है न जो दोबारा
    मुश्किल है इसको भुलाना

    बाल दिवस की शुभकामनाएं...

    6) चाचा नेहरू के हैं हम प्यारे बच्चे,
    मां-बाप के राज दुलारे बच्चे।
    आ गया चाचा नेहरू का जन्मदिन,
    आओ मिलकर मनाएं बाल दिवस...

    हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे...

    7) बच्चे ही हैं देश की प्रगति का आधार,
    करेंगे चाचा नेहरू के सपने साकार...

    बाल दिवस की शुभकामनाएं...

    8) गर महल बनाना हो ऊंचा,
    तो नीवें ठोस अटूट रखो।
    भारत को पंख लगाना है,
    तो बच्चों को मजबूत करो।
    उनके सपनों को पलने दो,
    ये फूल चमन में खिलने दो।
    तब रितु बसंती आएगी,
    भारत के भाग्य जगायेगी...

    हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे...

    9) वो बचपन की अमीरी,
    न जाने अब कहां खो गई।
    वो दिन ही कुछ और थे,
    जब बारिश के पानी में हमारे भी,
    जहाज चला करते थे...

    बाल दिवस की शुभकामनाएं...

    10) बच्चे फूल की तरह होते हैं,
    कोमल, सुन्दर और खुशबू से भरे।
    हर बच्चे का जीवन खुशियों से खिले...

    हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे...

