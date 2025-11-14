Happy Children's Day 2025: हर दिल में छिपा है एक बच्चा! बाल दिवस पर शेयर करें ये प्यारे मैसेज और कोट्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Happy Children's Day 2025: हर साल 14 नवंबर की तारीख कैलेंडर पर सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि यह वह जादुई चाबी है जो हमें समय में थोड़ा पीछे ले जाती है। जी हां, जैसे ही बाल दिवस आता है- हम सबके होंठों पर एक अनायास मुस्कान आ जाती है, जो उस भूले-बिसरे बचपन की निशानी है।

यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें बच्चे 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। आप भी सोचिए, क्या हमारे अंदर का वो शरारती, जिज्ञासु और लापरवाह बच्चा सचमुच कहीं खो गया है, या वह आज भी हमारे दिल के किसी कोने में छिपा बैठा है? दरअसल, बाल दिवस हमें न सिर्फ बच्चों को प्यार देने की याद दिलाता है, बल्कि यह खुद को याद दिलाने का भी एक मौका है कि जिंदगी को खुलकर कैसे जिया जाता है।

अगर आप भी इस बाल दिवस के मौके पर किसी को प्यारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, या फिर इस खास दिन का जश्न मनाने के लिए मजेदार मैसेज, कोट्स या शायरी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये शानदार विशेज (Children's Day 2025 Wishes & Quotes) आपके लिए परफेक्ट रहेंगी।