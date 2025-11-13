पूरी दुनिया 20 को, तो भारत क्यों 14 नवंबर को मनाता है बाल दिवस? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रन्स डे (Children's Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूरे देश में बड़ी ही उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन को लेकर बच्चों में काफी जोश देखने को मिलता है, क्योंकि यह दिन भी तो उन्हीं का होता है।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है (Why Children's Day Celebrated)? यह तारीख यूं ही चुन ली गई थी या इसके पीछे कोई कारण भी है? दरअसल, इस तारीख को चुनने के पीछे एक ऐतिहासिक और भावनात्मक वजह छिपी है। आइए जानें क्यों 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस।

(Picture Courtesy: Freepik) क्यों मनाते हैं बाल दिवस? हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन है। पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव और स्नेह था। वह उनमें देश का भविष्य देखते थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की नींव मजबूत और शिक्षित बचपन पर टिकी होती है।

बच्चे उन्हें इतने प्यारे थे कि वे अपनी व्यस्त से व्यस्त राजनीतिक यात्रा के दौरान भी उनके लिए समय निकाल लेते थे। बच्चे भी उन्हें खूब पसंद करते थे और प्यार से "चाचा नेहरू" कहकर बुलाते थे। उनकी जेब हमेशा बच्चों को देने के लिए मिठाई या तोहफों से भरी रहती थी। यह आत्मीय संबंध ही था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद, उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके बच्चों के लिए प्रेम को याद रखने के लिए यह तय किया गया कि उनका जन्मदिन ही देश के बच्चों को समर्पित होगा।