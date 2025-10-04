चीन में तेजी से बढ़ रहा दांतों पर टैटू का अजीबोगरीब ट्रेंड, फैशन के लिए सेहत से हो रहा खिलवाड़

चीन में आजकल युवाओं के बीच एक अजीब ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है- दांतों पर टैटू बनवाना। लोग अपने दांतों पर अमीर बनो या सक्सेस जैसे मोटिवेशनल शब्द गुदवा रहे हैं। यह एक ऐसा फैशन है जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और इसने बहस छेड़ दी है कि क्या यह सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है या ओरल हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल चीन में एक अजीबोगरीब ट्रेंड चर्चा में है- दांतों पर टैटू बनवाना। जी हां, सही पढ़ा आपने। जहां दुनिया भर में लोग अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर टैटू बनवाते हैं, वहीं अब कुछ युवा अपने दांतों को भी फैशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। दांतों पर गुदे शब्द और डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सेहत को लेकर भी कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

कैसे बन रहे हैं दांतों पर टैटू? यह ट्रेंड खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच पॉपुलर हो रहा है। चीन के कई निजी अस्पताल और डेंटल क्लीनिक खास 'डेंटल क्राउन' तैयार कर रहे हैं। ये 3D प्रिंटेड क्राउन बेहद मजबूत मटेरियल से बनाए जाते हैं और इनमें व्यक्ति अपनी पसंद का शब्द या डिजाइन गुदवा सकता है। कुछ अस्पताल इसे आकर्षक ऑफर के रूप में पेश भी कर रहे हैं- कहीं इसे मुफ्त दिया जा रहा है, तो कहीं इसकी कीमत लगभग 2,000 युआन (करीब 23,000 रुपये) तक है।

युवाओं में क्यों है क्रेज? युवाओं का कहना है कि अगर उनके दांतों पर कोई अनोखा शब्द या डिजाइन दिखे तो यह 'कूल' लगेगा। एक युवती ने अपने दांत पर ‘Caution’ गुदवाया और कहा कि यह उसे स्टाइलिश और अलग बनाता है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे 'क्यूट' बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे अजीब और यहां तक कि घिनौना भी कह रहे हैं।

चमक-दमक के पीछे दांतों का दर्द जहां एक ओर यह ट्रेंड फैशन और स्टाइल का प्रतीक बन रहा है, वहीं डेंटल एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं हैं। डेंटिस्ट्स का कहना है कि किसी भी प्रकार की नक्काशी या डिजाइन दांतों की बनावट और मजबूती को नुकसान पहुंचा सकती है। एक एक्सपर्ट ने साफ कहा कि "क्राउन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उस पर गुदाई करने से उसकी ताकत कम होती है। लंबे समय में यह दांतों की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।"