शेविंग हुई पुरानी बात! इन 5 जरूरी कामों में भी होता है फिटकरी का इस्तेमाल, जानकर आप भी कहेंगे- 'वाह'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी फिटकरी का नाम आता है, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर आती है- शेविंग के बाद चेहरे पर रगड़ा जाने वाला एक सफेद पत्थर। बस! ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फिटकरी का रोल यहीं खत्म हो जाता है।

ऐसे में, अगर हम कहें कि आपके घर के कोने में रखा यह साधारण-सा क्रिस्टल, असल में प्राचीन विज्ञान का एक खजाना है? यह न सिर्फ एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, बल्कि आपके ओरल हेल्थ से लेकर आपके कपड़ों के रंग को पक्का करने तक, पांच ऐसे जरूरी काम कर सकता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा।

ओरल हाइजीन फिटकरी एक शक्तिशाली एंटी-बैक्टीरियल एजेंट है। यह न सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है, बल्कि दुर्गंध पैदा करने वाले कीटाणुओं को भी खत्म करती है। इसलिए, यह मुंह की सफाई के लिए बहुत उपयोगी है। इस्तेमाल: अगर आपके मुंह में छाले हैं या मसूड़ों से खून आता है, तो एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर फिटकरी मिलाकर उससे गरारे करें। यह आपके मुंह को साफ रखने, सांसों की दुर्गंध दूर करने और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक माउथवॉश का काम करती है!

वॉटर प्यूरिफिकेशन पुराने समय से ही फिटकरी का इस्तेमाल गंदे पानी को साफ करने के लिए किया जाता रहा है। यह शायद इसका सबसे वैज्ञानिक और उपयोगी इस्तेमाल है। इस्तेमाल: गंदे या मिट्टी वाले पानी में फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे-धीरे घुमाएं। फिटकरी पानी में मौजूद अशुद्धियों और कणों को आपस में चिपका देती है और उन्हें बर्तन की तलहटी में जमा कर देती है। कुछ देर बाद, आपको ऊपर की तरफ साफ पानी मिल जाएगा। यह इमरजेंसी में पानी को पीने लायक बनाने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका है।

नेचुरल डियोडोरेंट आजकल बाजार में मिलने वाले महंगे डिओडोरेंट अक्सर केमिकल से भरे होते हैं, लेकिन फिटकरी एक प्राकृतिक और बेहतरीन डियोडोरेंट है। इस्तेमाल: पसीने की बदबू मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होती है। नहाने के बाद फिटकरी के टुकड़े को गीला करके सीधे अंडरआर्म्स पर हल्के से रगड़ें। फिटकरी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती और पसीने की दुर्गंध को लंबे समय तक दूर रखती है। यह न सिर्फ त्वचा के लिए सुरक्षित है, बल्कि बहुत असरदार भी है।

कलर फिक्सिंग रंगों को पक्का करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल कपड़ा उद्योग में सदियों से होता रहा है। इस्तेमाल: जब प्राकृतिक रंगों जैसे हर्बल या वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिटकरी उस रंग को कपड़े के रेशों (फाइबर) से मजबूती से बांधने का काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपके कपड़े धोने के बाद भी अपना चमकीला और पक्का रंग बरकरार रखें, यानी रंग फीका न पड़े।