    गट हेल्थ मॉनिटरिंग का नया तरीका! आ गया 'पूप कैमरा', जो स्कैन करके देगा पूरी हेल्थ रिपोर्ट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं आपका मल आपकी सेहत के बारे में कितना कुछ बता सकता है। जी हां, और अब इस बारे में आसानी से पता लगाने के लिए मार्केट में एक डिवाइस भी आ गया है। यह एक पूप कैमरा है, जो मल को स्कैन करके आपकी सेहत का रिपोर्ट कार्ड बनाता है। 

    पूप कैमरा बताएगा सेहत का हाल (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तकनीक कितनी तेजी से विकास कर रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब पूप कैमरा भी बन चुका है। जी हां, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं यह कैमरा आपके पूप के लिए है, जो उनका विश्लेषण करके आपकी सेहत का हाल बताएगा। 

    सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह सच है। एक कंपनी ने एक स्मार्ट टॉयलेट अटैचमेंट बनाया है, जो आपकी रोजमर्रा की टॉयलेट एक्टिविटी को हेल्थ रिपोर्ट में बदल सकता है- यानी अब आपका पूप ही बताएगा कि आपकी गट हेल्थ कैसी है। आइए जानें कैसे करता है यह कैमरा काम और इसकी कीमत कितनी है। 

    क्या है पूप कैमरा?

    बाथरूम फिटिंग्स के लिए मशहूर ब्रांड ने हाल ही में एक स्मार्ट टॉयलेट अटैचमेंट लॉन्च किया है। यह डिवाइस एक इन-बिल्ट कैमरा और स्पेक्ट्रोस्कोपी सेंसर की मदद से आपके वेस्ट यानी मल का विश्लेषण करता है। इसका मकसद है आपके शरीर से निकलने वाले संकेतों को हेल्थ इनसाइट्स में बदलना।

    यह कैमरा आपके शरीर की रिकॉर्डिंग नहीं करता, बल्कि सिर्फ टॉयलेट बाउल में मौजूद वेस्ट को स्कैन करता है। कंपनी का दावा है कि यह आपके हाइड्रेशन लेवल, डाइजेशन और पूरी गट हेल्थ के बारे में जानकारी देता है।

    ये कैसे काम करता है?

    इस डिवाइस में एक कैमरा, सेंसर, मैग्नेटिक चार्जिंग पैड और एक फिंगरप्रिंट-सक्षम रिमोट कंट्रोल शामिल है। यूजर अपनी पहचान रिमोट के जरिए कन्फर्म करते हैं ताकि डेटा मिक्स न हो।

    कैमरा और सेंसर बाउल की रिम पर लगे होते हैं, और अंदर की ओर झुके रहते हैं ताकि केवल वेस्ट ही स्कैन हो। यह लाइट और कलर एनालिसिस के जरिए आपके वेस्ट में मौजूद अलग-अलग तत्वों की पहचान करता है- जैसे हाइड्रेशन लेवल, ब्लड ट्रेस या असामान्य रंग परिवर्तन।

    जैसे ही डेटा स्कैन होता है, यह एक ऐप से सिंक हो जाता है। यह ऐप समय के साथ आपके बॉवेल पैटर्न यानी टॉयलेट हैबिट्स को ट्रैक करता है- जैसे फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी और शेप- और आपको बेहतर डाइजेशन व हाइड्रेशन के सुझाव देता है। अगर कभी सिस्टम को ब्लड ट्रेस मिलता है, तो ऐप तुरंत एक प्राइवेट अलर्ट भेजता है ताकि यूजर डॉक्टर से समय रहते सलाह ले सकें।

    कितनी है इसकी कीमत और मेंबरशिप?

    इस स्मार्ट हेल्थ टूल की कीमत लगभग ₹55,700 रखी गई है। ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन भी जरूरी है-

    • इंडिविजुअल प्लान- ₹580/महीना
    • फैमिली प्लान- ₹1,100/ महीना, जिसमें अधिकतम 5 यूजर्स शामिल हो सकते हैं।