साइकोलॉजी के इन 5 तरीकों से आपको 'हल्के' में लेना बंद कर देंगे लोग, भीड़ में भी अलग दिखेगी आपकी पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, आप एक महफिल में बैठे हैं, आप कुछ काम की बात बोलते हैं, लेकिन आपकी बात हवा में कहीं खो जाती है। लोग आपको सुनते तो हैं, पर 'मानते' नहीं। क्या आप अक्सर दूसरों की मदद के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं, फिर भी अंत में आपको वह सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं?
असल में, दुनिया का एक कड़वा सच है- "हीरा इसलिए कीमती है क्योंकि वह हर जगह नहीं मिलता, और पत्थर इसलिए पैरों में आता है क्योंकि वह गली-गली पड़ा है।" अगर लोग आपको 'टेकन फॉर ग्रांटेड' ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी कीमत गिरानी शुरू कर दी है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग आपकी वैसी ही इज्जत करेंगे जैसा आप उन्हें खुद को ट्रीट करना सिखाएंगे (How To Be Taken Seriously)।
अगर आप चाहते हैं कि भीड़ में लोग मुड़कर आपको देखें और आपकी बात का वजन हो, तो ये 5 मनोवैज्ञानिक तरीके (Psychological Tricks For Respect) आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। आइए जानें।
अपनी 'उपलब्धता' कम करें
जो चीज हर समय उपलब्ध होती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर आप किसी के एक बार बुलाने पर अपना सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, तो लोग समझने लगते हैं कि आप खाली हैं।
क्या करें: हर बार "हां" कहना बंद करें। कभी-कभी "नहीं" कहना भी जरूरी है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को ऊपर रखते हैं, तो लोग आपके समय की कद्र करना सीखते हैं।
कम बोलें, लेकिन दमदार बोलें
ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपनी बातों की गहराई खो देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग कम और नपे-तुले शब्दों में अपनी बात रखते हैं, लोग उन्हें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं।
क्या करें: बहस में पड़ने के बजाय अपनी राय शांति से रखें। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्दों की 'वैल्यू' बढ़ जाती है और लोग आपकी बात सुनने का इंतजार करते हैं।
'आई कॉन्टैक्ट' और बॉडी लैंग्वेज का जादू
आपका आत्मविश्वास आपके शब्दों से पहले आपके शरीर से झलकता है। अगर आप कंधे झुकाकर चलते हैं या बात करते समय नजरें चुराते हैं, तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं।
क्या करें: बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखें। सीधे खड़े हों और अपनी चाल में एक गरिमा रखें। एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज बिना बोले ही आपकी पावर दिखा देती है।
अपनी भावनाओं पर काबू रखें
जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है या छोटी बातों पर रोने लगता है, लोग उसे आसानी से 'मैनिपुलेट' कर लेते हैं। लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जो मुश्किल स्थितियों में भी शांत रहना जानते हैं।
क्या करें: हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शांत रहें और सोच-समझकर जवाब दें। आपकी चुप्पी कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है।
खुद की तारीफ करने से बचें
अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बंद करें। जब आप अपनी उपलब्धियों का बखान खुद करते हैं, तो लोग बोर होने लगते हैं और आपको 'दिखावेबाज' समझने लगते हैं।
क्या करें: अपना काम इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जब दूसरे लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो वह आपकी पहचान को चार चांद लगा देता है।
खास बात: सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं, तो दुनिया अपने आप आपकी कद्र करने लगती है।
