Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं हैं सफलता की गारंटी, जिंदगी की रेस जीतने के लिए जरूरी हैं ये 5 ‘लाइफ स्किल्स’

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    ज्यादातर लोग अपनी मार्कशीट को ही जीवन में सफलता हासिल करने की कुंजी मानते हैं। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। पढ़ाई-लिखाई जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेह ...और पढ़ें

    Hero Image

    एग्जाम में 'फर्स्ट' आने से ज्यादा जरूरी है जिंदगी में स्मार्ट बनना (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एग्जाम के मार्क्स को ही ज्यादातर लोग सफलता का पर्याय मानते हैं। इसलिए बच्चों पर अच्छे ग्रेड लाने का इतना दबाव होता है कि वे अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करने में ही लगा देते हैं। लेकिन जिंदगी किताब की बातें रटने और परीक्षा में अव्वल आने तक सीमित नहीं है। जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ लाइफ स्किल्स मास्टर करना जरूरी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, लाइफ की लंबी दौर में फर्स्ट आने के लिए कुछ स्किल्स बेहद जरूरी हैं। आइए जानें ऐसी ही 5 लाइफ स्किल्स के बारे में, जो आपको बेहतर और सफल इंसान बनाने में काफी मदद करती हैं।

    टाइम मैनेजमेंट

    परीक्षा में पूरा सिलेबस रात भर में रट लेना टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सीमित समय में कैसे आप अपने सभी जरूरी काम पूरे कर सकते हैं, इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। यह स्किल न केवल आपकी पढ़ाई में, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने, पर्सनल लाइफ और काम के बीच बैलेंस बनाए रखने में मददगार साबित होती है। यह आपके तनाव को कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है।

    Life skills

    (AI Generated Image)

    इमोशनल इंटेलिजेंस

    किताबी ज्ञान से कहीं आगे, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की क्षमता जीवन की गुणवत्ता तय करती है। असफलता से कैसे उबरना है, तनाव में शांत कैसे रहना है या टीम के साथ कैसे बढ़ाना है, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। यह स्किल रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपको एक बेहतर लीडर बनने में मदद करती है।

    कम्युनिकेशन स्किल्स

    चाहे इंटरव्यू हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो या नए लोगों से बात करनी हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सफलता की कुंजी है। यह सिर्फ अच्छी हिंदी या अंग्रेजी बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि साफ-साफ बोलना, ध्यान से सुनना और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना है। यह स्किल गलतफहमियों से बचने और बेहतर रिश्ते बनाने के लिए काफी जरूरी है।

    फैसले लेना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स

    जीवन का नाम आगे बढ़ते रहना है, जिसके लिए हमें रोज मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं या परेशानियों से लड़ना पड़ता है। ऐसे में सही फैसले लेने और रचनात्मक तरीके से समस्याओं का हल निकालने की क्षमता काफी जरूरी है। 

    फाइनेंशियल लिटरेसी

    हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाना सीखते हैं, लेकिन उसे समझदारी से मैनेज करना नहीं सीख पाते। फाइनेंशियल लिटरेसी बजट बनाने, बचत करने, इंवेस्ट करने की समझ और जिम्मेदारी से खर्च करने की कला है। यह आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, अचानक आए किसी आर्थिक संकटों से बचाती है और लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स, जैसे- घर, कार, रिटायरमेंट आदि में मदद करती है।