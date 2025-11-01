Language
    मोबाइल चलाते-चलाते उंगलियों और हाथों में हो रहा है दर्द? तुरंत राहत देंगी ये 5 एक्सरसाइज

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    क्या आपके साथ भी ऐसा होता है... घंटों मोबाइल चलाने के बाद, उंगलियों और कलाइयों में अजीब-सा दर्द या अकड़न महसूस होने लगती है? आज की डिजिटल दुनिया में, हम सभी अपने स्मार्टफोन पर बहुत निर्भर हैं, जिसके कारण हाथों की मांसपेशियों पर लगातार दबाव पड़ता है। इस खिंचाव को दूर करने और दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए, यहां 5 असरदार एक्सरसाइज दी गई हैं, जिन्हें आप कहीं भी कर सकते हैं।

    उंगलियों और कलाई के दर्द से हैं बेहाल? बस 5 मिनट करें ये 5 एक्सरसाइज (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी घंटों तक मोबाइल चलाते रहते हैं? अगर हां, तो आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ देर बाद उंगलियों, अंगूठे और कलाई में एक हल्का-सा दर्द या जकड़न होने लगती है। डॉक्टर इसे "टेक्स्टर्स थंब" या "स्मार्टफोन फिंगर्स" कहते हैं, जो कि लगातार मोबाइल पकड़ने और छोटी स्क्रीन पर टाइप करने के कारण होता है।

    लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ बहुत ही आसान और असरदार एक्सरसाइज हैं, जिन्हें आप मोबाइल ब्रेक के दौरान करके तुरंत राहत पा सकते हैं। इन्हें रोजाना करने से हाथों और उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

    मुट्ठी बंद करना और खोलना

    मुट्ठी बंद करने और खोलने वाली यह एक्सरसाइज सबसे सरल और बेहद असरदार है। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को सीधा रखें। अब आराम से मुट्ठी को कसकर बंद करें, जैसे कि आप किसी चीज को पकड़ रहे हों। आप अंगूठा बाहर की तरफ या मुट्ठी के अंदर रख सकते हैं।

    5 से 10 सेकंड तक मुट्ठी को ऐसे ही कसकर पकड़ें, फिर धीरे-धीरे मुट्ठी खोलें और अपनी उंगलियों को जितना हो सके उतना चौड़ा फैलाएँ। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। यह उंगलियों, हथेलियों और कलाई की मांसपेशियों को तुरंत आराम देता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है।

    थंब स्ट्रेच

    मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने पर सबसे ज्यादा जोर अंगूठे पर ही पड़ता है, इसलिए इसे स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। इसे करने के लिए, एक हाथ को सामने की ओर सीधा करें, हथेली ऊपर की तरफ रखें। अब अंगूठे को हथेली से दूर, जितना हो सके उतना बाहर की ओर खींचें। फिर अंगूठे को धीरे से हथेली के आर-पार, छोटी उंगली की तरफ ले जाएं।

    दूसरे हाथ की मदद से अंगूठे पर हल्का-सा दबाव देकर 10 से 15 सेकंड तक रोकें। यह स्ट्रेच अंगूठे के जोड़ों और टेंडन को लचीला बनाता है और दर्द को तुरंत कम करता है। इसे दोनों हाथों से 3-4 बार दोहराएं।

    कलाई घुमाना

    मोबाइल पकड़ने के दौरान अक्सर कलाई में भी जकड़न आ जाती है। यह एक्सरसाइज उस जकड़न को दूर करने में मदद करेगी। अपने हाथों को सामने की ओर फैलाएं या कोहनियों को मोड़कर छाती के सामने लाएं। अब कलाई को घड़ी की दिशा में धीरे-धीरे 10 बार घुमाएं। इसके बाद, कलाई को विपरीत दिशा में भी 10 बार घुमाएं।

    आपको कोशिश करनी है कि हाथ या कोहनी न हिले, सिर्फ कलाई ही घूमे। यह स्ट्रेच कलाई की जकड़न को कम करता है और हाथों की ताकत बढ़ाने में सहायक है।

    उंगलियों को फैलाना

    यह एक आसान एक्सरसाइज है जो उंगलियों के बीच की मांसपेशियों को खोलती है। इसे करने के लिए, अपनी हथेलियों को छाती के सामने एक-दूसरे के साथ मिलाएं, जैसे आप नमस्ते की मुद्रा में होते हैं। अब धीरे-धीरे अपनी उंगलियों को एक-दूसरे से दूर, जितना हो सके उतना फैलाएं।

    5 सेकंड तक इस खिंचाव को महसूस करें और फिर उंगलियों को फिर से मिला लें। इसे 10 से 12 बार दोहराएं। यह उंगलियों के बीच की अकड़न को खत्म करता है और उन्हें मजबूती देता है, जो लगातार टाइपिंग के कारण जरूरी है।

    प्रेयर स्ट्रेच

    यह स्ट्रेच पूरी हथेली और कलाई के लिए एक शानदार आरामदायक मुद्रा है। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में छाती के सामने लाएं। अब हथेलियों को मिलाए रखते हुए, धीरे-धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएं, जब तक आपको कलाई के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस न हो।

    15 से 20 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें और खिंचाव को महसूस करें। यह कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है और कलाई को गहरा आराम देता है।

    इन एक्सरसाइज को दिन में 2-3 बार, खासकर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद, जरूर करें। सबसे जरूरी बात यह है कि मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान हर 20 से 30 मिनट पर एक छोटा-सा ब्रेक लें और इन स्ट्रेच को करें। साथ ही, कोशिश करें कि मोबाइल को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करें ताकि एक हाथ पर ज्यादा जोर न पड़े और आपका हाथ पेन-फ्री रह सके।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।