पोंछे के पानी में मिलाएं ये 3 चीजें, छिपकली और कॉकरोच भाग जाएंगे घर से दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छिपकली और कॉकरोच... इन दोनों का नाम सुनते ही कई लोगों को घिन आती है। ये ऐसे जीव हैं, जो घर के हर कोने में घुस जाते हैं और इनसे छुटकारा पाना एक बड़ी चुनौती लगती है। महंगे पेस्ट कंट्रोल और तेज केमिकल वाले स्प्रे भी इनपर अक्सर काम नहीं करते या फिर उनका असर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन अब आपको इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा।