    पोंछे के पानी में मिलाएं ये 3 चीजें, छिपकली और कॉकरोच भाग जाएंगे घर से दूर

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    क्या आपके घर में भी छिपकलियों और कॉकरोच का आतंक है? अगर हां तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। लोग इन्हें भगाने के लिए तरह-तरह के केमिकल वाले स्प्रे इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों और पालतू जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में यहां हम इनसे छुटकारा पाने का आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं।

    छिपकली और कॉकरोच भगाने के लिए पोंछे के पानी में करें 3 चीजों का इस्तेमाल (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छिपकली और कॉकरोच... इन दोनों का नाम सुनते ही कई लोगों को घिन आती है। ये ऐसे जीव हैं, जो घर के हर कोने में घुस जाते हैं और इनसे छुटकारा पाना एक बड़ी चुनौती लगती है। महंगे पेस्ट कंट्रोल और तेज केमिकल वाले स्प्रे भी इनपर अक्सर काम नहीं करते या फिर उनका असर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन अब आपको इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा।

    जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 3 साधारण चीजों को पोंछे के पानी में मिलाकर (Pest Control With Mop Water) आप अपने घर को हमेशा के लिए छिपकली और कॉकरोच-फ्री बना सकते हैं।

    कौन-सी हैं वो 3 जादुई चीजें?

    आपको बस अपने घर के पोंछे के पानी में ये तीन चीजें मिलानी हैं:

    • सेंधा नमक (Rock Salt): सेंधा नमक में एक तेज स्मेल होती है जो छिपकलियों और कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यह उनकी सूंघने की शक्ति को प्रभावित करता है और उन्हें उस जगह से दूर रहने के लिए मजबूर करता है।
    • सफेद सिरका (White Vinegar): सिरका एक पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है और इसकी खट्टी गंध कीड़े-मकौड़ों के लिए बहुत असहनीय होती है। यह उन्हें तुरंत भगाने का काम करता है।
    • नीम का तेल (Neem Oil): नीम का तेल प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में जाना जाता है। इसकी कड़वी गंध और स्वाद की वजह से कॉकरोच और छिपकलियां इसकी तरफ बिल्कुल नहीं आते। इसलिए, यह भी एक बेहद असरदार और सुरक्षित उपाय है।

    कैसे करें इसका इस्तेमाल?

    • एक बाल्टी पानी लें और उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक, आधा कप सफेद सिरका और 15-20 बूंदें नीम का तेल मिलाएं। इस घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
    • अब आप रोजाना की तरह इस पानी से अपने घर में पोंछा लगाएं। खासकर उन जगहों पर ध्यान दें जहां छिपकलियां और कॉकरोच ज्यादा आते हैं, जैसे किचन के कोने, दीवारों के पास और बाथरूम में।
    • इस उपाय को लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से आपको फर्क साफ नजर आने लगेगा। आपके घर से छिपकलियां और कॉकरोच धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे।
    • तो इस बार केमिकल्स पर पैसे खर्च करने के बजाय, इस आसान और सुरक्षित घरेलू नुस्खे को जरूर आजमाएं और अपने घर को साफ-सुथरा और इंसेक्ट-फ्री बनाएं।

