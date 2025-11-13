तकनीक ने छीन ली ये स्किल्स! पुरानी पीढ़ी के 18 काम, जो आज के युवा नहीं कर पाते
तकनीक ने हमारी जिंदगी को शायद कुछ ज्यादा ही आसान बना दिया है। यही कारण है कि आज की पीढ़ी ऐसे कई काम नहीं कर पाती है, जिन्हें पहले जीवन का अहम हिस्सा माना जाता था। ये लाइफ स्किल्स (Traditional Life Skills) आज की पीढ़ी में लगभग गायब हो चुकी है। आइए जानते हैं इन स्किल्स के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। समय के साथ तकनीक ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। जहां पहले कई काम मेहनत और काफी प्रैक्टिस के साथ सीखे जाते थे, वहीं आज एक क्लिक पर सब कुछ मिल जाता है। इससे हमारी लाइफ तो आरामदायक हुई है, लेकिन आज की पीढ़ी कई ऐसे काम (Skills Disappearing from Modern World) नहीं कर पाती, जिसे पुरानी पीढ़ी आसानी से कर लेती है।
जी हां, कुछ ऐसी स्किल्स हैं, जो पुरानी पीढ़ी की पहचान थीं, लेकिन अब धीरे-धीरे गायब होती जा रही हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ स्किल्स के बारे में, जो पहले काफी आम हुआ करती थीं, लेकिन अब गायब होती जा रही हैं।
कर्सिव में लिखना
एक समय था जब सुंदर कर्सिव हैंडराइटिंग गर्व की बात मानी जाती थी। इसलिए पहले स्कूलों में भी कर्सिव में लिखना सिखाया जाता था, लेकिन आज ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल पर टाइप करते हैं, जिससे यह कला लगभग गायब हो रही है।
(Picture Courtesy: Freepik)
एनालॉग क्लॉक में समय देखना
डिजिटल घड़ियों और स्मार्टफोन के दौर में बहुत से बच्चे सुइयों वाली घड़ी में समय पढ़ने में परेशानी महसूस करते हैं। कई बच्चे तो इन घड़ियों में समय देखना ही नहीं आता है।
फिजिकल मैप देखना
पहले लोग नक्शा देखकर रास्ता तय करते थे। आज जीपीएस ने यह काम आसान बना दिया है, जिससे नक्शा पढ़ने की स्किल खोती जा रही है। आज ज्यादातर लोग कहीं भी जाने के लिए और रास्ता ढूंढ़ने के लिए जीपीएस पर निर्भर हैं।
(Picture Courtesy: Freepik)
फोन नंबर याद रखना
पुरानी पीढ़ी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर याद रखती थी। अब मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट पर सब निर्भर हैं। आज लोग ज्यादा से ज्यादा दो या तीन नंबर याद कर पाते हैं, बाकी नंबरों के लिए वे अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट पर निर्भर हैं।
मेंटल मैथ्स करना
कैलकुलेटर और मोबाइल ऐप्स ने दिमाग से गिनती करने की आदत कम कर दी है। अब दो डिजिट के बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादातर लोगों को कैल्कुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है।
मैनुअल कार चलाना
ऑटोमैटिक कारों के आने से गियर बदलने और क्लच कंट्रोल करने की स्किल अब कम होती जा रही है। पहले ज्यादातर कार मैनुअल हुआ करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए आज कई लोगों को गियर बदलना आता ही नहीं है।
शर्ट के बटन लगाना या सिलाई करना
पहले हर घर में सुई-धागा जरूरी चीज होती थी, अब छोटे-मोटे रिपेयर के लिए भी टेलर की जरूरत पड़ती है। युवा अपने कपड़े उधड़ने पर उन्हें सिलने की जगह रिप्लेस करना ज्यादा आसान समझते हैं। फास्ट फैशन ने सिलाई की स्किल को लगभग गायब कर दिया है।
(Picture Courtesy: Freepik)
रेडियो सुनना
एफएम और ऑनलाइन म्यूजिक ऐप्स ने रेडियो सुनने की आदत को लगभग खत्म कर दिया है, जबकि कभी यह मनोरंजन का मुख्य साधन था। आज लोगों के लिए फोन या टीवी ही मनोरंजन का साधन है।
मोर्स कोड पढ़ना
एक समय मोर्स कोड बातचीत का अहम जरिया हुआ करता था, लेकिन अब यह पुरानी बात हो चुकी है। डॉट्स और डैश से बनी यह भाषा आज की पीढ़ी के लिए पढ़नी मुश्किल हो चुकी है।
(Picture Courtesy: Freepik)
अखबार पढ़ना
ऑनलाइन न्यूज ऐप्स ने पेपर पढ़ने की परंपरा को लगभग गायब कर दिया है। अब लोग हेडलाइंस ही स्क्रॉल करते हैं और अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं।
चिट्ठी लिखना
ईमेल और चैटिंग के दौर में हाथ से लिखी चिट्ठियों का दौर खत्म हो गया है, जबकि कभी ये भावनाओं का सबसे खूबसूरत जरिया थीं। हालांकि, अब चिट्ठी लिखने का दौर लगभग खत्म हो चुका है।
फिल्म फोटोग्राफी
डिजिटल कैमरा और मोबाइल कैमरा ने रोल कैमरों को इतिहास बना दिया है। आज की पीढ़ी शायद ही फोटो डिवेलप करवाना या कैमरा में फिल्म लोड करना जानती है।
कंपस का इस्तेमाल करना
नेविगेशन ऐप्स ने दिशा बताने वाले कंपस को बेकार बना दिया है। अब हाइकिंग आदि पर भी लोग कंपस का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए यह स्किल भी गायब होती जा रही है।
(Picture Courtesy: Freepik)
बिना ऑटो करेक्ट के टाइप करना
ऑटो करेक्ट की वजह से अब लोग सही स्पेलिंग और व्याकरण पर ध्यान नहीं देते। इससे लोग जल्दी टाइप तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अब बेसिक स्पेलिंग भी याद नहीं रहती है।
बल्ब बदलना या ड्रेन साफ करना
पहले ये छोटे काम घर में ही किए जाते थे, अब इसके लिए इलेक्ट्रिशियन या प्लंबर बुलाना आम बात है। अब न तो लोगों को पास इन कामों के लिए समय है और न वे इन कामों को ठीक से करना जानते हैं।
हाथ से लिखना
टाइपिंग की आदत ने हैंडराइटिंग की आदत को कमजोर कर दिया है। अब लोग जल्दी-जल्दी हाथ से लिखने में असमर्थ हैं।
(Picture Courtesy: Freepik)
लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करना
आज की पीढ़ी में बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते कि लैंडलाइन फोन कैसे डायल किया जाता है।
बिना जीपीएस के रास्ता ढूंढ़ना
पहले लोग दिशा, पहचान या स्थानीय लोगों की मदद से मंजिल तक पहुंचते थे। लेकिन अब जीपीएस के बिना गाड़ी चलाना मुश्किल लगता है।
