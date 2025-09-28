World Rabies Day 2025: सिर्फ कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों के काटने से भी फैल सकता है रेबीज

आमतौर पर लोग मानते हैं कि रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से ही फैलता है लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे और भी कई जानवर हैं जो रेबीज के कैरियर हैं। इसलिए इन जानवरों के काटने नोंचने आदि से बचना चाहिए। आइए वर्ल्ड रेबीज डे (World Rabies Day) के अवसर पर जानें किन जानवरों के काटने से रेबीज फैल सकता है।