कुत्ता-बिल्ली या बंदर काटे तो घबराएं नहीं, तुरंत 15 मिनट तक करें ये काम; बच सकती है आपकी जान
कुत्ता बिल्ली या बंदर के काटने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी गई है। आठ महीनों में 45 हजार से अधिक लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगे हैं जिनमें ज्यादातर कुत्ते के काटने के मामले हैं। वर्ल्ड रेबीज डे पर जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है। डॉक्टर रश्मि वर्मा ने काटने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाने और एंटी रेबीज लगवाने की सलाह दी है।
10 नगर निकाय हैं जिले में -
दो माह में कितने लोगों को किस जानवर ने काटा
टिटनेस का खतरा
कुत्ते पर नजर रखें
घाव को न चाटें
कुत्ते की रिपोर्ट करें
क्या है वर्ल्ड रेबीज डे का इतिहास
कुत्ता, बिल्ली, बंदर या सियार के काटने पर घबराएं नहीं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक से सलाह लें और एंटी रेबीज लगवाएं।
- डा. रश्मि वर्मा, सीएमओ गोंडा
