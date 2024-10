World Mental Health Day: बार-बार रोना या गुस्सा हो सकता है बच्चे में स्ट्रेस का संकेत, ऐसे में करें इसे हैंडिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बचपन हर व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर और यादगार समय होता है। बचपन के दिन अक्सर याद कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हालांकि, अगर यही बचपन किसी बुरी याद या दौर से गुजरा हो, तो जीवनभर उसकी छाप मन में रह जाती है। बदलते समय के साथ आज के बच्चों का बचपन भी बदल चुका है। तेजी से बदलती तकनीक और सोच के एक तरफ फायदे हैं, तो साथ ही बहुत सारे नुकसान भी हैं। बच्चे पहले जैसे अब नेचर के साथ समय व्यतीत नहीं करते, वे बुक रीडिंग नहीं करते और न ही बहुत सोशल होते हैं।

ये सभी चीजें बच्चों के मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। दिनभर स्क्रीन के सामने समय बिताने की वजह से कई बार बच्चे तनाव का शिकार होने लगते हैं। बदलते दौर में बच्चे भी स्ट्रेस का शिकार होने लगे हैं। पिछले कुछ समय से बच्चों में भी स्ट्रेस (stress in kids) एक आम समस्या बनती जा रही है। ऐसे में World Mental Health Day के मौके पर आज जानेंगे बच्चों में स्ट्रेस के लक्षण (symptoms of stress in children) और इससे निटपने के तरीके-