अनचाही प्रेग्नेंसी से बचाव के अलावा और भी फायदे पहुंचाता है कॉन्ट्रासेप्शन? जानें क्यों है यह जरूरी

हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जाता है जिसका मकसद कॉन्ट्रासेप्शन के तरीकों और सेक्शुअल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डॉक्टर पल्लवी वासल के अनुसार कॉन्ट्रासेप्शन महिलाओं को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विकल्प चुनने अनचाही प्रेग्नेंसी रोकने और मैटरनल डेथ रेट को कम करने में मदद करता है। आइए जानते हैं यह क्यों जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अच्छी हेल्थ के लिए सिर्फ खानपान और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि जागरूकता भी जरूरी है। जागरूकता सेहत और इससे जुड़ी जरूरी बातों के बारे में। गर्भनिरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन इन्हीं में से एक है, जो सेहत पर सीधा और गहरा असर डालता है। इसलिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जाता है।

इस दिन का मकसद कॉन्ट्रासेप्शन के तरीकों के साथ-साथ सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस खास मौके पर हमने मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में ऑब्सट्रेटिक्स और गाइनेकोलॉजी की क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. पल्लवी वासल से बात की और जाना कि क्यों कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी है।