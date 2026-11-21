लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मसल्स बनाना हो, एक्सरसाइज के बाद मसल्स की रिपेयरिंग हो रही हो या फिर उन मसल्स को बनाए रखना हो तो प्रोटीन इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो मसल को रिपेयर और मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि प्रोटीन के साथ-साथ कौन-सी और चीजें भी मसलल्स के लिए जरूरी हैं।

कार्बोहाइड्रेट मसल्स को मेंटेन करने में कार्बोहाइड्रेट की बड़ी भूमिका है। एक्सरसाइज के दौरान यह आपके मसल के ग्लाकोजेन की फिर पूर्ति करता है और उन एक्टिविटीज में बर्न होने वाली एनर्जी को रीस्टोर करता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में साबुत अनाज, सब्जियां, फल और फलियों को शामिल कर सकते हैं।

मैग्नीशियम मसल हेल्थ के लिए यह काफी महत्वपूर्ण मिनरल है। यह उसे सही तरीके से फंक्शन करने और उसे फैलने व सिकुड़ने में मदद करता है। इतना ही नहीं प्रोटीन बनाने में भी मैग्नीशियम का काम होता है। मिलेट्स, सीड्स, नट्स, केले जैसे फूड आयटम से आप भरपूर मैग्नीशियम ले सकते हैं।

ओमेगा-3 फैटी एसिड्स इसे अच्छे फैट्स में गिना जाता है। इसमें सूजन को रोकने की क्षमता यानी एंटी-इंफ्लामेट्री गुण इसे हार्ट के लिए तो गुणकारी बनाते ही हैं, मसल्स के लिए भी यह एक अच्छा ऑप्शन है। रोहू, हिल्सा जैसी मछलियां, अलसी, चिया सीड्स, अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स पाया जाता है।

विटामिन डी मसल हेल्थ को बनाए रखने में विटामिन डी की अहम भूमिका होती है। इसकी कमी की वजह से मसल्स कमजोर हो सकते हैं, आपको चलने-फिरने में परेशानी या गिरने का खतरा हो सकता है। धूप के अलावा, आप इसे फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फैटी फिश या फिर सप्लीमेंट के जरिए ले सकते हैं।

पानी भी बचाता है मसल लॉस से सिर्फ जरूरी पोषक तत्व या मिनरल्स ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी मसल लॉस की स्पीड को कम करने में मदद करता है। दअसल, पानी आपके लगभग 76% मसल मास को बनाने में मददगार होता है। इसलिए, डिहाइड्रेशन से मसल प्रोटीन में काफी ज्यादा ब्रेकडाउन होता है। इसे रोकने के लिए रोजाना कम से कम छह से आठ कप पानी और साथ में अन्य हेल्दी फ्लूइड्स लेते रहें।