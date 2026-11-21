शरीर में मसल्स क्यों घटती हैं? प्रोटीन की कमी के अलावा ये 5 वजहें भी हो सकती हैं जिम्मेदार
बढ़ती उम्र के साथ मसल लॉस होना आम है, लेकिन क्या इसे बनाए रखने के लिए सिर्फ प्रोटीन ही काफी है।
HighLights
कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 मांसपेशियों के लिए जरूरी हैं
विटामिन डी, आयरन और पानी भी मांसपेशी हानि रोकते हैं
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्वस्थ आहार मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मसल्स बनाना हो, एक्सरसाइज के बाद मसल्स की रिपेयरिंग हो रही हो या फिर उन मसल्स को बनाए रखना हो तो प्रोटीन इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो मसल को रिपेयर और मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि प्रोटीन के साथ-साथ कौन-सी और चीजें भी मसलल्स के लिए जरूरी हैं।
कार्बोहाइड्रेट
मसल्स को मेंटेन करने में कार्बोहाइड्रेट की बड़ी भूमिका है। एक्सरसाइज के दौरान यह आपके मसल के ग्लाकोजेन की फिर पूर्ति करता है और उन एक्टिविटीज में बर्न होने वाली एनर्जी को रीस्टोर करता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में साबुत अनाज, सब्जियां, फल और फलियों को शामिल कर सकते हैं।
मैग्नीशियम
मसल हेल्थ के लिए यह काफी महत्वपूर्ण मिनरल है। यह उसे सही तरीके से फंक्शन करने और उसे फैलने व सिकुड़ने में मदद करता है। इतना ही नहीं प्रोटीन बनाने में भी मैग्नीशियम का काम होता है। मिलेट्स, सीड्स, नट्स, केले जैसे फूड आयटम से आप भरपूर मैग्नीशियम ले सकते हैं।
ओमेगा-3 फैटी एसिड्स
इसे अच्छे फैट्स में गिना जाता है। इसमें सूजन को रोकने की क्षमता यानी एंटी-इंफ्लामेट्री गुण इसे हार्ट के लिए तो गुणकारी बनाते ही हैं, मसल्स के लिए भी यह एक अच्छा ऑप्शन है। रोहू, हिल्सा जैसी मछलियां, अलसी, चिया सीड्स, अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स पाया जाता है।
विटामिन डी
मसल हेल्थ को बनाए रखने में विटामिन डी की अहम भूमिका होती है। इसकी कमी की वजह से मसल्स कमजोर हो सकते हैं, आपको चलने-फिरने में परेशानी या गिरने का खतरा हो सकता है। धूप के अलावा, आप इसे फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फैटी फिश या फिर सप्लीमेंट के जरिए ले सकते हैं।
आयरन
एनर्जी बनाए रखने और मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में आयरन मददगार होता है। इसकी कमी की वजह से मसल्स कमजोर हो सकते हैं और एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। फिश, टोफू, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं।
पानी भी बचाता है मसल लॉस से
सिर्फ जरूरी पोषक तत्व या मिनरल्स ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी मसल लॉस की स्पीड को कम करने में मदद करता है। दअसल, पानी आपके लगभग 76% मसल मास को बनाने में मददगार होता है। इसलिए, डिहाइड्रेशन से मसल प्रोटीन में काफी ज्यादा ब्रेकडाउन होता है। इसे रोकने के लिए रोजाना कम से कम छह से आठ कप पानी और साथ में अन्य हेल्दी फ्लूइड्स लेते रहें।
ऐसे भी रोक सकते हैं
साल 2020 में न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित स्टडी के अनुसार वजन के प्रति किलोग्राम के अनुपात में 0.5 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा उम्र की महिलाओं को 30% ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत होती है। इन तरीकों से भी मसल लॉस को रोका जा सकता है:
- स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें
- पर्याप्त प्रोटीन लें
- हार्ट हेल्दी खाना खाएं
- दिनभर एक्टिव रहें
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