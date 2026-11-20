लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दो मील्स के बीच लंबा गैप होने के क्रम में कुछ खाने का मन करना बेहद आम है, लेकिन आप स्नैक के लिए क्या चुनते हैं उससे आपकी सेहत का भी पता चलता है। अमेरिका में हुए मार्केट रिसर्च बताते हैं कि ज्यादातर लोग स्नैक्स में क्रैकर्स, केक, सीड्स, नट्स या चाय जैसी चीजें लेना पसंद करते हैं। आपके स्नैकिंग का बिहेवियर भी काफी कुछ तय करता है, तो आइए जानते इससे क्या पता चलता है और हेल्दी स्नैकिंग के क्या तरीके हैं।

जब आपकी बॉडी मांगे मीठा या नमकीन शुगर क्रेविंग: आमतौर पर एनर्जी लो महसूस होने पर कुछ मीठा खाने का मन करता है

नमकीन स्नैक्स: तनाव या डिहाइड्रेशन की स्थिति में नमकीन स्नैक्स की क्रेविंग होती है

जब मन करे चॉकलेट का: मिनरल्स की कमी या फिर हॉर्मोन्स के असंतुलन की वजह से मूड बिगड़ने पर चॉकलेट्स खाने की इच्छा होती है।

कुछ क्रंची खाना: ऐसा तब होता है जब आपको लगातार कोई काम करते हुए या यूं ही बोरियत महसूस हो रही होती है

देर रात स्नैकिंग: इसका मतलब है आपने दिन में अच्छी तरह खाना नहीं खाया है या फिर आपकी नींद का साइकिल बिगड़ा हुआ है ये हो सकते हैं हेल्दी ऑप्शन क्रंची में आप कच्ची सब्जियां , नट्स, सीड्स, होल ग्रेन क्रैकर्स, सेब ले सकते हैं

कुछ क्रीमी खाना हो तो पनीर, दही, हमस या एवोकोडो जैसे ऑप्शन अच्छे हैं

कटे फल या डार्क चॉकलेट जैसी चीजें मीठे में ले सकते हैं

वहीं नमकीन में आप भुने हुए काबुली चने या काले चने, नट्स ले सकते हैं कितना पोर्शन लेना सही है स्नैक्स उतना ही लें जिससे थोड़ी देर के लिए आपकी क्रेविंग शांत हो जाए। उसका असर आपके अगले मील पर नहीं पड़ना चाहिए। इससे अगले मील तक आप ज्यादा कैलोरी एड कर लेंगे। स्नैक्स का सबसे अच्छा रूल है एक बार में 150-250 कैलोरी तक लेना।