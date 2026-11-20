लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पुरुषों में त्वचा और बालों में होने वाले बदलाव आसानी से दिखते नहीं हैं। हेयरलाइन का कम होते जाना, बालों का झड़ना, जिद्दी मुहांसे, सिर में खुजली और बेजान त्वचा, ऐसी कई लक्षण हैं जिन्हें ग्रूमिंग से जुड़ी दिक्कत मानकर ट्रीट किया जाता है। जिसका इलाज अक्सर हम नया फेस वॉश और हेयर ग्रोथ सीरम समझ बैठते हैं।

सेहत का बालों और त्वचा पर असर कई पुरुष झड़ते बालों के लिए हेयर ऑयल मसाज भी शुरू कर देते हैं। हालांकि, ये तरीके रोजाना की देखभाल में असर दिखा सकते हैं, लेकिन इन्हें समस्या का इलाज मान लेना किसी भी तरह से हेल्दी ऑप्शन नहीं है। यहां समझने की जरूरत है कि हमारी हेल्थ का बालों और त्वचा पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इनमें हॉर्मोन जेनरेशन, जेनेटिक्स, नूट्रिशन, तनाव, नींद और पेट से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं।

पुरुषों में एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया गंजेपन का कारण पुरुषों में बाल झड़ने का सबसे आम कारण मेल-पैटर्न बाल्डनेस यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया माना जाता है। इस तरह का हेयर लॉस जेनेटिक कारकों और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) से जुड़ा होता है। ये हॉर्मोन उन पुरुषों में बालों की जड़ों को कमजोर या छोटा करता जाता है, जो आनुवंशिक रूप से इसके लिए संवेदनशील हैं।

हालांकि, यह भी जान लेना जरूरी है कि पुरुषों में बालों के झड़ने के और कारण तनाव लेना, बीमारी, थायरॉइड असंतुलित होना, कुपोषण या लगातार वजन कम होना भी है। इसमें आयरन और जिंक की कमी हेयर ग्रोथ पर नेगेटिव असर डालती है। वहीं डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में सूजन और खुजली का कारण बन सकता है।

डाइट, गट और त्वचा आपस में कैसे जुड़ी हुई है? गट माइक्रोब्स, वॉल्यूम 14, की साल 2022 की रिसर्च के अनुसार, हमारी आंतों में कई तरह की माइक्रोबियल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, जो गट को हेल्दी रखने और बेदाग त्वचा में अहम भूमिका निभाते हैं।

इसके साथ ही एक चिंता और भी है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स से ब्लड शुगर का बढ़ना त्वचा को खराब करने के लिए जिम्मेदार होता है। बैलेंस डाइट से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों का ख्याल रखा जा सकता है, जिससे शरीर अपने आप हेल्दी रहता है।