लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी, गर्माहट और एक स्ट्रॉन्ग इम्युनिटी की जरूरत पड़ने लगती है। ऐसे में 'तिल' किसी सुपरफूड से कम नहीं है।

आयुर्वेद में भी तिल की तासीर को 'गर्म' बताया गया है, जिसका मतलब है कि यह कड़ाके की ठंड के असर को बेअसर करने में माहिर है। तिल के अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स का खजाना छिपा होता है। इसके नियमित सेवन से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि यह जोड़ों के दर्द को दूर कर शरीर को अंदर से गर्म रखता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि तिल को आप कई बेहद स्वादिष्ट तरीकों से अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में तिल खाने के 7 फायदेमंद तरीके। तिल और गुड़ के लड्डू ठंड के दिनों में तिल और गुड़ का साथ सबसे बेहतरीन माना जाता है। गुड़ में भरपूर आयरन होता है और तिल शरीर को गजब की एनर्जी देता है। अगर आप रोज सुबह 1 से 2 लड्डू खाते हैं, तो इससे आपकी कमजोरी दूर होगी, इम्युनिटी मजबूत बनेगी और शरीर ठंड से बचा रहेगा।

चटपटी तिल की चटनी अगर आप कुछ नमकीन और चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो भुने हुए तिल में लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा-सा नमक और नींबू का रस मिलाकर एक शानदार चटनी तैयार कर सकते हैं। यह चटनी रोटी या पराठे के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और शरीर में गर्माहट बनाए रखती है।

तिल का गर्मागर्म हलवा सर्दियों में तिल का हलवा खाने का अपना ही एक अलग मजा है। यह शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, यह सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए, तो यह वजन को भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है।

खाने और मालिश में तिल का तेल आप चाहें तो कभी-कभार सरसों या रिफाइंड तेल की जगह अपना खाना तिल के तेल में पका सकते हैं। यह जोड़ों के दर्द में जादुई राहत देता है और त्वचा को अंदर से पोषण पहुंचाता है। इसके अलावा, सर्दियों में तिल के तेल से शरीर की हल्की मालिश करना भी बेहद गुणकारी होता है।

तिल और चने का हेल्दी स्नैक अगर आपको बार-बार भूख लगती है, तो भुने हुए चने और भुने हुए तिल को मिलाकर एक कमाल का स्नैक तैयार कर लें। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर यह मिक्सचर आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और शरीर की एनर्जी को डाउन नहीं होने देता।

रात में पिएं तिल वाला दूध सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में पिसा हुआ तिल मिलाकर पीना एक बेहतरीन आदत है। इससे नींद बहुत अच्छी आती है, हड्डियां फौलादी बनती हैं और शरीर रातभर गर्म रहता है। यह खास ड्रिंक महिलाओं की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी गई है।