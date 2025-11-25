क्यों सर्दियों में छा जाती है उदासी और सुस्ती? विंटर ब्लूज से बचने के लिए अपनाएं 5 कारगर तरीके
क्या आपने ध्यान दिया है कि सर्दी का मौसम आते ही कुछ लोगों को ज्यादा थका हुआ और उदास (Winter Blues) महसूस होने लग जाता है? इसे विंटर ब्लूज कहते हैं, जो मौसम के कारण शरीर में होने वाले बदलावों के कारण होता है। आइए जानें क्यों महसूस होते हैं विंटर ब्लूज और इनसे बचने के लिए क्या करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम आता है, दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और कुछ लोगों में एक अजीब-सी सुस्ती, उदासी और एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। इस भावना को अक्सर "विंटर ब्लूज" (Winter Blues) या "विंटर सैडनेस" के नाम से जाना जाता है।
यह कोई मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) भी कहते हैं। आइए जानें कि ऐसा क्यों (Why Do People Feel Winter Blues) होता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है।
विंटर ब्लूज का मुख्य कारण क्या है?
इसके पीछे का सबसे अहम कारण है सूरज की रोशनी की कमी। सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण धूप कम मिल पाती है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर और दिमाग पर पड़ता है।
- मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का इंबैलेंस- सूरज की रोशनी हमारे दिमाग में दो जरूरी हार्मोन्स के संतुलन को प्रभावित करती है।
- मेलाटोनिन- यह नींद का हार्मोन है। अंधेरा होते ही शरीर में इसका स्त्राव बढ़ने लगता है, जिससे हमें नींद आती है। सर्दियों में जल्दी अंधेरा होने और देर तक उजाला न होने के कारण मेलाटोनिन का स्तर ज्यादा बना रह सकता है, जिससे दिनभर सुस्ती और थकान महसूस होती है।
- सेरोटोनिन- इसे 'फील-गुड' हार्मोन कहा जाता है। यह मूड, भूख और नींद को नियंत्रित करता है। धूप कम मिलने से सेरोटोनिन का स्तर गिरने लगता है, जिसके कारण उदासी, चिड़चिड़ापन और कार्बोहाइड्रेट्स खाने की तेज इच्छा हो सकती है।
- शारीरिक गतिविधि में कमी- ठंड के मारे लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं। शारीरिक गतिविधि कम होने से एंडोर्फिन हार्मोन कम हो जाता है।
- सामाजिक अलगाव- ठंड के कारण लोग अक्सर घर के अंदर ही रहते हैं, जिससे दोस्तों और परिवार से मिलना-जुलना कम हो जाता है। सोशल कॉन्टेक्ट की कमी भी अकेलेपन और उदासी की भावना को बढ़ा सकती है।
विंटर ब्लूज से बचने के उपाय
चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप इस मौसमी उदासी को दूर भगा सकते हैं और सर्दियों का आनंद उठा सकते हैं।
- जितना हो सके, उतनी धूप लें- यह सबसे कारगर उपाय है। दिन के समय, खासकर सुबह की गुनगुनी धूप में कम से कम 20-30 मिनट बिताने की कोशिश करें। अपने कमरे की खिड़कियों के पर्दे खोल दें ताकि नेचुरल लाइट अंदर आ सके।
- नियमित एक्सरसाइज करें- फिजिकल एक्टिविटी सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाती है। अगर बाहर जाना मुश्किल है, तो घर पर ही योग, स्ट्रेचिंग, डांस या कोई ऑनलाइन वर्कआउट करें।
- हेल्दी डाइट लें- मीठा और जंक फूड खाने का मन करे, लेकिन इनसे बचें। इसकी जगह ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन से भरपूर लें। विटामिन-डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें मूड को बेहतर बनाने में मददगार हैं।
- सोशल कॉन्टेक्ट बनाए रखें- दोस्तों और परिवार से फोन या वीडियो कॉल पर बात करते रहें, उनसे मिलने की कोशिश करें।
- हॉबीज के लिए समय निकालें- कोई नई हॉबी जैसे पढ़ना, गाना सुनना, पेंटिंग करना, कुकिंग या क्राफ्ट बनाना शुरू करें। यह आपका ध्यान बांटेगा और अच्छा महसूस होगा।
- अच्छी नींद लें- एक नियमित सोने का समय तय करें और रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें।
