क्यों सर्दियों में छा जाती है उदासी और सुस्ती? विंटर ब्लूज से बचने के लिए अपनाएं 5 कारगर तरीके

जितना हो सके, उतनी धूप लें- यह सबसे कारगर उपाय है। दिन के समय, खासकर सुबह की गुनगुनी धूप में कम से कम 20-30 मिनट बिताने की कोशिश करें। अपने कमरे की खिड़कियों के पर्दे खोल दें ताकि नेचुरल लाइट अंदर आ सके।

नियमित एक्सरसाइज करें- फिजिकल एक्टिविटी सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाती है। अगर बाहर जाना मुश्किल है, तो घर पर ही योग, स्ट्रेचिंग, डांस या कोई ऑनलाइन वर्कआउट करें।

हेल्दी डाइट लें- मीठा और जंक फूड खाने का मन करे, लेकिन इनसे बचें। इसकी जगह ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन से भरपूर लें। विटामिन-डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें मूड को बेहतर बनाने में मददगार हैं।

सोशल कॉन्टेक्ट बनाए रखें- दोस्तों और परिवार से फोन या वीडियो कॉल पर बात करते रहें, उनसे मिलने की कोशिश करें।

हॉबीज के लिए समय निकालें- कोई नई हॉबी जैसे पढ़ना, गाना सुनना, पेंटिंग करना, कुकिंग या क्राफ्ट बनाना शुरू करें। यह आपका ध्यान बांटेगा और अच्छा महसूस होगा।