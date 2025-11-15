यूरिन में नजर आते हैं किडनी स्टोन के 3 लक्षण, सर्दियों में बढ़ जाता है खतरा; बिल्कुल न करें इग्नोर
सर्दी के मौसम में किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है, खासकर युवाओं में। कम पानी पीने से किडनी में कैल्शियम और यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं, जिससे पथरी होती है। इसके लक्षणों में मतली, पेशाब में खून और पेट में दर्द शामिल हैं। बचाव के लिए रोजाना 3 लीटर पानी पिएं, नमक कम खाएं, फल और सब्जियां खाएं, और व्यायाम करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी परेशानी का कारण बनने लगी हैं। सर्दियों में कई तरह की समस्याएं लोगों को अपनी चपेट में लेती है। किडनी स्टोन इन्हीं समस्याओं में से एक है, जो अक्सर इस मौसम में ज्यादा परेशान करती है।
खासकर युवाओं में इसके मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। कई बार यह समस्या बुजुर्गों को भी अपना शिकार बना लेती है। आमतौर पर बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान इसका कारण बनता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर सर्दियों में किडनी स्टोन के मामले क्यों बढ़ जाते हैं और किन लक्षण भी मदद से इसकी पहचान की जा सकती है। आज इस आर्टिकल में हम इसी के बारे में जानेंगे-
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है किडनी स्टोन का खतरा
सर्दी के मौसम में जैसे-जैसे तापमान नीचे गिरता है, शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है. ऐसे में हमें प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से हम कम पानी पीते हैं। हालांकि, हम यह भूल जाते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। इसकी जरूरत हमारी किडनी को भी होती है।
दरअसल, हमारी किडनी शरीर से कुछ मिनरल्स को छानती है, जिसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पर्याप्त पानी न मिलने से कैल्शियम और यूरिक एसिड क्रिस्टल में बदलने लगते हैं, जिससे किडनी में पत्थर जैसी चीज बनने लगती हैं, जिन्हें पथरी या किडनी स्टोन कहते हैं।
किडनी स्टोन के लक्षण क्या हैं?
किडनी में स्टोन बनने पर शरीर में इसके कुछ लक्षण नजर आते हैं। समय रहते इनकी पहचान करने से सही इलाज में मदद मिलती है। किडनी स्टोन के कुछ सामान्य और शुरुआती लक्ष निम्न हैं-
- मतली
- पेशाब में खून
- पेशाब करते समय जलन
- बार-बार पेशाब आने की इच्छा
- पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द
कैसे करें किडनी स्टोन से बचाव
किडनी स्टोन एक दर्दनाक कंडीशन है। इसलिए बेहतर यही है कि इससे बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें और लापरवाही करने से बचें। आप नीचे दिए कुछ टिप्स की मदद से इससे अपना बचाव कर सकते हैं।
- रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। इससे हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलेगी और किडनी अपना काम सही तरीके से कर पाएगी।
- नमक का इनटेक काफी सीमित करना चाहिए। अपनी डाइट में नमक को कम करें।
- प्रोसेस्ड फूड्स से पूरी तरह से परहेज करें और इसकी जगह ताजे फल और सब्जियों को डाइट में शामिल करें।
- खट्टे फल और फाइबर को डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे पथरी बनने की संभावना कम होती है।
- चीनी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें, क्योंकि ये किडनी स्टोन की संभावना को बढ़ाते हैं।
- मेटाबॉलिज्म और किडनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें।
Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
