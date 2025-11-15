यूरिन में नजर आते हैं किडनी स्टोन के 3 लक्षण, सर्दियों में बढ़ जाता है खतरा; बिल्कुल न करें इग्नोर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी परेशानी का कारण बनने लगी हैं। सर्दियों में कई तरह की समस्याएं लोगों को अपनी चपेट में लेती है। किडनी स्टोन इन्हीं समस्याओं में से एक है, जो अक्सर इस मौसम में ज्यादा परेशान करती है।

खासकर युवाओं में इसके मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। कई बार यह समस्या बुजुर्गों को भी अपना शिकार बना लेती है। आमतौर पर बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान इसका कारण बनता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर सर्दियों में किडनी स्टोन के मामले क्यों बढ़ जाते हैं और किन लक्षण भी मदद से इसकी पहचान की जा सकती है। आज इस आर्टिकल में हम इसी के बारे में जानेंगे-

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है किडनी स्टोन का खतरा सर्दी के मौसम में जैसे-जैसे तापमान नीचे गिरता है, शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है. ऐसे में हमें प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से हम कम पानी पीते हैं। हालांकि, हम यह भूल जाते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। इसकी जरूरत हमारी किडनी को भी होती है।

किडनी स्टोन के लक्षण क्या हैं? किडनी में स्टोन बनने पर शरीर में इसके कुछ लक्षण नजर आते हैं। समय रहते इनकी पहचान करने से सही इलाज में मदद मिलती है। किडनी स्टोन के कुछ सामान्य और शुरुआती लक्ष निम्न हैं-