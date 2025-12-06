Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोते-सोते अचानक क्यों होता है गिरने का एहसास? डॉक्टर ने समझाया इसका साइंस

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप बिस्तर पर लेटे हैं, बस सोने ही वाले हैं और अचानक- धड़ाम! आपके शरीर को एक जोरदार झटका लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    क्या आपको भी नींद में महसूस होता है 'गिरने' का झटका? (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोते-सोते ऐसा महसूस किया है कि आप अचानक गिर रहे हैं और फिर झटके से आपकी नींद खुल जाती है? यह एहसास जितना अजीब लगता है, उतना ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण भी इसके पीछे छिपा है। जी हां, इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) से जुड़े जनरल प्रैक्टिशनर डॉ. आमिर खान के मुताबिक, इस घटना को हाइपनिक जर्क कहा जाता है और लगभग हर व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी में कई बार अनुभव करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Feel Like Falling While Sleeping

    (Image Source: AI-Generated)

    क्या है हाइपनिक जर्क?

    जब आप नींद में डूबने लगते हैं, आपका शरीर और मांसपेशियां धीरे-धीरे ढीली होने लगती हैं। इसी दौरान कभी-कभी दिमाग इस ढीलापन को 'गिरने' के संकेत के रूप में गलत समझ लेता है। यानी आपका शरीर सामान्य रूप से नींद में जा रहा होता है, लेकिन दिमाग को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और वह आपको बचाने की कोशिश करता है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Dr Amir Khan GP (@doctoramirkhan)

    दिमाग क्यों भेजता है अचानक झटका?

    दिमाग इस ‘गिरने’ के झूठे अलार्म पर तुरंत शरीर को एक तेज संकेत भेजता है, ताकि आप खुद को 'संभाल' सकें। इसका परिणाम होता है- एक अचानक झटका, एक हरकत, या अचानक नींद टूट जाना। यह सब कुछ सेकंड के हिस्से में होता है।

    क्या यह हमारे पूर्वजों की आदत है?

    कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह झटका हमारी प्राचीन प्रवृत्तियों से जुड़ा है। जब इंसान पेड़ों पर सोया करते थे, तो जरा-सा भी संतुलन बिगड़ना खतरनाक हो सकता था। ऐसे में शरीर का अचानक झटका शायद गिरने से बचाने वाला सुरक्षा तंत्र था। समय के साथ यह आदत हमारे अंदर बनी रही, भले ही हम अब पेड़ों पर नहीं सोते।

    Why do I feel like I'm falling when I sleep

    (Image Source: AI-Generated)

    क्या यह हानिकारक है?

    हाइपनिक जर्क पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित है। यह किसी बीमारी का संकेत नहीं है और न ही किसी गंभीर समस्या से जुड़ा होता है। बल्कि, यह शरीर का एक छोटा-सा रिफ्लेक्स है- जैसे आंख पर पड़ने वाली रोशनी पर पलकें झपकना।

    कब होता है ज्यादा?

    हालांकि, यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्थितियां इसे ज्यादा सामान्य बना देती हैं-

    इन परिस्थितियों में दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, जिससे नींद में जाते समय वह शरीर की ढील को जल्दी 'अलार्म' मान लेता है।

    जब अगली बार ऐसा हो, तो घबराएं नहीं

    अगर यह झटका आपको कभी भी परेशान करे, तो एक बात याद रखें- यह पूरी तरह नॉर्मल हैं। आपका शरीर बस एक पुरानी आदत निभा रहा है और दिमाग अपनी 'ज्यादा एक्टिव' रहने वाली हैबिट फॉलो कर रहा है। नींद में यह छोटा-सा झटका अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। बस यह आपके दिमाग की दिलचस्प हरकतों में से एक है।

    यह भी पढ़ें- सोते समय रजाई या कंबल से एक पैर बाहर क्यों रखते हैं कुछ लोग? 5 पॉइंट्स में समझें पूरा साइंस

    यह भी पढ़ें- रजाई में मुंह ढककर सोना क्यों लगता है अच्छा? पढ़िए सुकून के पीछे छिपा सेहत का सच