गहरी नींद चाहिए? सोने से पहले भूलकर भी न खाएं 5 फूड्स, रातभर करवटें बदलने पर होना पड़ेगा मजबूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है- बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही दिमाग तेजी से भागने लगता है, शरीर थक चुका होता है पर नींद का कुछ पता नहीं होता। ऐसे में, अक्सर हम सोचते हैं कि शायद दिनभर की थकान वजह है, लेकिन सच यह है कि रात में खाया गया गलत खाना भी आपकी नींद को बुरी तरह प्रभावित कर देता है।

नींद शरीर का ‘रिचार्ज मोड’ है। अगर यह ठीक से न मिले, तो अगला दिन सुस्त, चिड़चिड़ा और थका हुआ लगता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सोने से ठीक पहले क्या खाना ठीक है और क्या नहीं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को एक्टिव कर देते हैं, एसिडिटी बढ़ा देते हैं या पेट को भारी कर देते हैं। आइए जानते हैं, वे कौन-से 5 फूड्स (Foods To Avoid Before Bed) हैं जिन्हें सोने से पहले खाने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए।

मसालेदार खाना तेज मसाले, लाल मिर्च या तला हुआ मसालेदार भोजन रात में खाने से पेट गर्म हो जाता है। इससे एसिडिटी, जलन और सीने में भारीपन महसूस होता है। इन सबके कारण शरीर आराम नहीं कर पाता और नींद आने में देर होती है।

चॉकलेट चॉकलेट स्वादिष्ट होती है लेकिन सोने से पहले यह बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है। इसमें कैफीन और शुगर दोनों होते हैं, जो दिमाग को एक्टिव कर देते हैं और नींद आने से रोकते हैं। डार्क चॉकलेट तो कैफीन में और भी ज्यादा होती है।