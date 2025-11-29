Language
    गहरी नींद चाहिए? सोने से पहले भूलकर भी न खाएं 5 फूड्स, रातभर करवटें बदलने पर होना पड़ेगा मजबूर

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:13 AM (IST)

    क्या आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं? सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होती है? अगर हां, तो बता दें कि आपकी इस परेशानी की एक बड़ी वजह आपका रात का खान-पान हो सकता है। सोने से ठीक पहले कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सेवन करने से हमारी नींद खराब हो जाती है। जी हां, हमारा शरीर रात में आराम की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन ये चीजें उसे काम में लगा देती हैं।

    बेहतर नींद के दुश्मन हैं ये 5 फूड्स 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है- बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही दिमाग तेजी से भागने लगता है, शरीर थक चुका होता है पर नींद का कुछ पता नहीं होता। ऐसे में, अक्सर हम सोचते हैं कि शायद दिनभर की थकान वजह है, लेकिन सच यह है कि रात में खाया गया गलत खाना भी आपकी नींद को बुरी तरह प्रभावित कर देता है।

    नींद शरीर का ‘रिचार्ज मोड’ है। अगर यह ठीक से न मिले, तो अगला दिन सुस्त, चिड़चिड़ा और थका हुआ लगता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सोने से ठीक पहले क्या खाना ठीक है और क्या नहीं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को एक्टिव कर देते हैं, एसिडिटी बढ़ा देते हैं या पेट को भारी कर देते हैं। आइए जानते हैं, वे कौन-से 5 फूड्स (Foods To Avoid Before Bed) हैं जिन्हें सोने से पहले खाने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए।

    मसालेदार खाना

    तेज मसाले, लाल मिर्च या तला हुआ मसालेदार भोजन रात में खाने से पेट गर्म हो जाता है। इससे एसिडिटी, जलन और सीने में भारीपन महसूस होता है। इन सबके कारण शरीर आराम नहीं कर पाता और नींद आने में देर होती है।

    चॉकलेट

    चॉकलेट स्वादिष्ट होती है लेकिन सोने से पहले यह बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है। इसमें कैफीन और शुगर दोनों होते हैं, जो दिमाग को एक्टिव कर देते हैं और नींद आने से रोकते हैं। डार्क चॉकलेट तो कैफीन में और भी ज्यादा होती है।

    कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स

    कॉफी, कोल्ड कॉफी, ग्रीन टी या एनर्जी ड्रिंक्स- इनमें मौजूद कैफीन लगभग 6-8 घंटे तक असर करता है। अगर इन्हें शाम या रात में लिया जाए तो शरीर ‘स्लीप मोड’ में ही नहीं जाता। नतीजतन, देर रात तक करवटें ही बदलनी पड़ती हैं।

    भारी और तला हुआ खाना

    रात में पनीर, छोले-भटूरे, पिज्जा, बर्गर या बहुत ज्यादा तले हुए फूड आइटम्स खाने से पेट भारी महसूस होता है। पाचन धीमा हो जाता है और नींद के दौरान भी शरीर खाना पचाने में लगा रहता है। इस वजह से गहरी नींद मिल ही नहीं पाती।

    मीठे स्नैक्स और डेजर्ट

    केक, मिठाई, आइसक्रीम, शक्कर वाली चीजें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं। यह शुगर रश आपके शरीर को एक्टिव कर देता है, जिससे नींद आने में देर होती है और नींद टूट-टूटकर आती है।

    रात में कैसा हो खानपान?

    अगर सोने से पहले हल्की भूख लगे, तो ये चीजें बेहतर रहेंगी-

    • एक गिलास गुनगुना दूध
    • केला
    • मुट्ठीभर मेवे
    • ओट्स
    • दलिया

    ये शरीर को शांत करते हैं और नींद को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बनाते हैं।

    नींद अच्छी हो तो दिन अच्छा होता है। बस रात में खाने की थोड़ी-सी सावधानी आपकी नींद को गहरी, सुकूनभरी और रिलैक्सिंग बना सकती है।

