क्लासरूम हो या मैदान… हंसते-खेलते बच्चों को अचानक क्यों आ रहा 'हार्ट अटैक'? इन लक्षणों को न समझें सिर्फ थकान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्लासरूम में दाखिल होते ही 13 साल के एक बच्चे की लखनऊ में मौत, उससे पहले दिल्ली में नौ साल बच्ची को कार्डियक अरेस्ट, मुजफ्फरनगर और राजस्थान में हुई दो अन्य बच्चों की मौतें, केवल बच्चों की बिगड़ती सेहत का मामला भर नहीं हैं, बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता पैदा करती हैं।

जो बच्चे दिखने में स्वस्थ हैं, वे चलते-फिरते कैसे अचानक दम तोड़ रहे हैं, कार्डियक मौतें इतनी कम उम्र में होने लगी हैं, इसे बिल्कुल नए तरह से देखने-समझने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा बार-बार सांस फूलने की शिकायत करता है, व्यायाम के दौरान बेहोश हो जाता है या सीने में तकलीफ महसूस करता है, तो उसे सिर्फ आराम करने की सलाह देना काफी नहीं है। उसकी सेहत की संपूर्ण जांच जरूरी है, जैसे किसी वयस्क की जाती है।

हालांकि, डर के कारण बच्चों को खेलकूद, शारीरिक शिक्षा या सक्रिय बचपन जीने से नहीं रोकना ठीक नहीं है, पर उनकी क्षमता, उनमें दिख रहे लक्षणों को लेकर भी सचेत होना है। किसी भी असामान्य स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए।

घबराने नहीं, सतर्क होने की आवश्यकता यह सही है कि बच्चों में अचानक कार्डियक अरेस्ट बड़ों की तुलना में बहुत कम होता है। अक्सर देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट वाले बच्चों को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) या आटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर (एईडी) जैसी सुविधाएं समय पर नहीं मिल पातीं।

दरअसल, बच्चों में होने वाला 'सडन कार्डियक अरेस्ट' (अचानक दिल का रुक जाना) हमेशा आम 'हार्ट अटैक' जैसा नहीं होता। यह दिल में किसी इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण हो सकता है, जिससे दिल की धड़कन खतरनाक रूप से असामान्य हो जाती है और दिल शरीर में ठीक से खून पंप नहीं कर पाता।

साथ ही यह भी समझना होगा कि कहीं जन्मजात आसामान्यता या आनुवंशिक हृदय रोग तो इसके पीछे का कारण तो नहीं हैं। मेदांता के कार्डियक केयर विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर परनीश अरोड़ा बताते हैं कि आमतौर पर बच्चों का इको और ईसीजी नहीं होता।

उनके सामान्य पीडियाट्रिक चेकअप से कई बीमारियां पकड़ में नहीं आतीं। डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि बच्चों की मामले में सभी बड़ी समस्या है कि बीमारी को कैसे चिह्नित किया जाए। जो बच्चे स्वस्थ दिख रहे हैं, उनकी समस्या को कैसे पकड़ा जाए।

अदृश्य लक्षण को कैसे समझें एक स्वस्थ दिखने वाला बच्चा रोजमर्रा की गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि उसके हृदय में एक जटिलता संभावित रूप से घातक लय विकार के जोखिम को बढ़ा रही होती है। जब कोई बच्चा अचानक गिर पड़ता है, तो बहुत से लोग तुरंत ‘कार्डियक अरेस्ट’ के बारे में नहीं सोचते। यहीं जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

इसके लिए अज्ञात वंशानुगत हृदयरोगों की पड़ताल की आवश्यकता है, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हृदय संबंधी मौतों में लगभग हर पांचवीं मौत आनुवंशिक कारणों से जुड़ी होती हैं। सीपीआर और एईडी की शिक्षा के लिए एकसमान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्कूल में जागरूकता उपायों को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए।

कैसे पहचानें गंभीर लक्षणों को? आनुवंशिक स्थितियों में अक्सर स्पष्ट लक्षण तो नहीं दिखते, पर कुछ चेतावनी संकेतों पर गौर करके सतर्कता बढ़ाई जा सकती है। खासकर, अगर बच्चा बिना किसी स्पष्ट कारण शारीरिक गतिविधि के दौरान बेहोश हो जाता है या सक्रियता बढ़ने पर उसे सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या सांस फूलने जैसी समस्या हो रही है, तो उसे टालना नहीं चाहिए।

अगर परिवार में पहले किसी को हार्ट की समस्या हो चुकी है, तो समय-समय पर चिकित्सकीय जांच अवश्य करानी चाहिए। ऐसे बच्चों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी), इकोकार्डियोग्राम (ईसीएचओ) कराने के साथ साथ बाल हृदय रोग विशेषज्ञ से भी परामर्श करना चाहिए। ईसीजी हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में जानकारी देता है, यानी धड़कन में कुछ असमानता आ रही है, तो उसकी समय रहते पहचान हो जाती है। वहीं ईसीएचओ में हृदय की संरचना, मांसपेशियों और पंपिंग क्रिया की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है।

आवश्यकता होने पर डॉक्टर अन्य जांचें भी करा सकते हैं। भले ही स्क्रीनिंग कितनी भी अच्छी तरह क्यों न की जाए, फिर भी कुछ ऐसे बच्चे छूट सकते हैं जिन्हें कार्डियक अरेस्ट का खतरा है। ऐसे में जरूरी है कि स्थिति को तुरंत पहचाना जाए और सीपीआर तथा एईडी के बारे में लोगों को बताया जाए।