कोरोना का नया वेरिएंट दे रहा दस्तक, सामान्य फ्लू समझकर न करें नजरअंदाज; इन लक्षणों पर दें ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना के साल 2020 में कहर बरपाने के बाद इसके कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हाल ही में एक और नया वेरिएंट चर्चा में बना हुआ है जिसका नाम है PJ.2.1। इस नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा दावा किया है कि यह बिल्कुल सामान्य फ्लू जैसा है, जिसकी वजह से यह जांच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यह नॉर्मल फ्लू है या कोविड-19।

कोविड-19 का नया वेरिएंट PJ.2.1 कोविड-19 में लगातार हो रहे म्यूटेशन के बाद अब वेरिएंट PJ.2.1 विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा रहा है। SARS-CoV-2 वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तरह यह भी सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि, इसकी गंभीरता और क्लिनिकल प्रभाव के लिए अभी जीनोमिक निगरानी की जरूरत है। पर इसे लेकर दावा है कि इस PJ.2.1 वेरिएंट से संक्रमित होने पर गले में तेज दर्द ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक थकान रह सकती है। वहीं, इसकी जांच के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी है।